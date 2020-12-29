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英特尔首款独显 Xe Max 最新跑分：DX12 下超 MX 450

2020/12/29 22:04:01 来源：IT之家 作者：孤城 责编：孤城
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IT之家 12 月 29 日消息  今年 11 月份，首款搭载英特尔独显 Xe Max 的轻薄本宏碁非凡 S3 X 上市，除此之外华硕的 VivoBook Flip 14 也搭载了这款独显，但是没有在大陆上市。

今天，外媒在最新的驱动下测试了 VivoBook Flip 14 显卡性能。

在 3DMARK 的 DirectX 12 测试 Time Spy 中，Xe Max 独显得分 1743 分，高于 MX 450，也高 GTX 1050 Max-Q

在 3DMARK 的 DirectX 11 测试 Fire Strike 中，Xe Max 独显表现较差，得分 6333，低于 MX 450。

IT之家了解到，英特尔 Iris Xe Max 独显拥有 768 流处理器，配备了 4GB 128bit LPDDR4X-4266 显存。目前搭载英特尔 Iris Xe Max 的产品有宏碁 Swift 3x、华硕 VivoBook Flip TP470和戴尔 Inspiron 15 7000 二合一。

英特尔表示，Iris Xe Max 独显支持英特尔 Deep Link 技术，可通过通用软件框架聚合多个处理引擎，为 PC 提供全新功能和更出色的性能。该框架可最大限度提高 CPU 性能，增强人工智能 (Al) 创作性能，并将行业领先的视频编码能力提升到更高水平，进而释放轻薄型笔记本的创造力。

在即将到来的 CES 2021 上，更多厂家有望带来搭载 Xe Max 独显的轻薄本。

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关键词：英特尔独显

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