老版特斯拉 Model S 再起火，电动汽车安全性遭质疑

上个月的某一天，乌斯曼 · 艾哈迈德（Usmaan Ahmad）的特斯拉 Model S 正停在达拉斯郊区的一条道路上，他突然听到了金属撞击的声音，几秒钟之后，他的这辆购买了仅仅 5 年的电动汽车开始喷射出火焰。

41 岁的艾哈迈德说道：“那声音就像是普通汽车的车轴掉在了地上。”他回忆说，车辆本来完好无损，突然间，汽车燃起了火焰，而他正在路边目睹了一切，火焰主要集中在前排乘客侧车轮周围。他说到：“就像一个火焰喷射器一样，火焰喷了出来。”艾哈迈德在一家医疗保健企业从事战略和业务开发工作。

最近，老款特斯拉 Model S 和 Model X 越来越多地出现起火事件，艾哈迈德的车辆也是其中之一，专家称这些事件与车辆所使用的电池相关，这引发了人们对电动汽车老化之后的安全性和耐用性的质疑。美国高速公路安全管理局（NHTSA）发言人肖恩 · 卢什顿（Sean Rushton）在本月早些时候表示，该机构正在调查这起发生在德克萨斯州弗里斯科市的车辆起火事件，并且已经就此事与特斯拉取得了联系。该机构从去年开始，就一直在调查特斯拉的电池缺陷，据称这个缺陷有可能导致老款车型发生起火事故。

特斯拉的多位发言人都没有对置评请求作出回应。

促使 NHTSA 对特斯拉发起调查的一桩诉讼和缺陷申请书称，为了解决一个未被披露的缺陷，特斯拉操纵了老款车型的电池软件，从而降低起火风险，但是此举也降低了车辆的续航里程，并且使充电时间变得更长。去年，代表特斯拉车主对该公司发起诉讼的律师列举了 “数量惊人的特斯拉汽车起火事件 “，而这些事件似乎都是车辆自燃。然而自从 NHTSA 在去年同意对该问题展开调查以来，该机构并未披露太多调查信息。

特斯拉援引美国国家消防协会（National Fire Protection Association）和美国联邦公路管理局（U.S。Federal Highway Administration）关于其电动汽车车队与其他车辆按行驶里程计算的事故数量的数据表示，该公司电动汽车起火的可能性比燃油车低 10 倍，其车辆每行驶 10 亿英里发生 5 起火灾，而美国平均所有车辆每行驶 10 亿英里会发生 55 起火灾。

除了特斯拉之外，其他一些品牌的电动汽车也因起火风险而面临联邦审查，有的制造商还发起了车辆召回。上个月，NHTSA 宣布，通用汽车因其高压电池组可能起火而在美国召回 5 万多辆雪佛兰 Bolt 电动汽车，此前该机构证实有 5 起已知的火灾涉及该车，造成两人受伤。NHTSA 建议，在问题得到彻底修复之前，车主将车停放在室外。

通用汽车发言人丹尼尔 · 弗洛尔斯（Daniel Flores）表示，经销商将更新车辆的电池软件，将最大充电量限制在 90% 以下，与此同时，该公司将寻求解决这一问题的方法。他表示，这些车辆使用的电池 “在充满电或接近充满电的情况下，可能存在起火风险”，通用正在 24 小时不间断地工作，以寻找根本原因。

去年，奥迪 e-tron 在美国上市，然而上市不久之后，该车就因为存在起火风险被召回，该公司称起火风险的原因是线束的问题。奥迪发言人马克 · 单克（Mark Dahncke）表示，全球范围内该公司没有收到有关起火的报告，发起本次召回纯粹是出于谨慎的考虑。

2011 年，美国联邦调查机构调查了通用汽车插电式混合动力版本雪佛兰 Volt 存在的电池起火风险，通用汽车最终同意解决该问题。

美国国家消防协会的数据显示，2019 年中，美国发生了 18.95 万起高速公路车辆起火事件，其中包括乘用车和其他类型的车辆。专家称，电动汽车起火的频率与燃油车相似，也有可能比燃油车稍低一些。但是，由于化学物质中的具有助燃作用，且锂电池系统存在大量积热的情况，在着火之后，电动汽车燃烧的强度更高，持续时间也更长，因此更难扑灭。

特斯拉发布在其网站上的 Model S 应急指南中表示：“电池在起火后可能最多需要 24 个小时才能完全熄灭。可以考虑让电池继续燃烧，与此同时做好暴露保护工作。”

NHTSA 准备的报告表示，电动汽车起火有可能是一系列事件导致的连锁反应，例如，一个缺陷会导致单个电芯出现过热。通过该载体，热量可以点燃源头周围的高度易燃材料，并扩散到电池组的其他部分，最终随着温度和压力的上升而失控，这一过程通常被称为 “热失控”。但是研究显示，这个问题可能并非电池固有的问题，而是由于目前这批电动汽车上市时间较短，尚未采用统一的安全标准所导致的。

2017 年 10 月，巴特尔纪念研究所为 NHTSA 准备了一份有关纯电动汽车和插电式混合动力汽车锂离子电池安全性的报告，该报告称 “该技术和行业还不够成熟，没有建立起全面的安全规范和标准来降低风险”。

在这个工程中，特斯拉尤其受到了监管机构的重视，因为人们担心该公司计算机化的汽车，会让应急反应和调查变得更加困难，例如，有急救人员表示，特斯拉车辆所使用的伸缩式门把手，会给急救人员造成障碍。此外，由于特斯拉的专有系统需要该公司的合作才能解码，而该系统中存着车辆的关键事件信息。

NHTSA 表示，他们的调查集中在 2012 年至 2019 年间生产的 Model S 和 Model X 车型上，调查重点为车辆电池管理系统，包括热管理和充电控制。