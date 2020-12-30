特斯拉年终惊喜，马斯克称最后三天为新用户送 3 个月免费 FSD

据报道，在 2020 年最后一天之前购买特斯拉汽车的消费者将会获得一份惊喜。该公司将推出节日奖励活动，年底前购车的消费者将免费获得 3 个月的全自动驾驶（FSD）套装订阅服务。

周二，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在 Twitter 上宣布了这一消息，承诺 “今年最后三天内提车的车主”都有资格参加此次活动，他还补充说 “车辆交付与各类文书工作必须在 12 月 31 日午夜之前全部完成”。

此前，特斯拉宣布，计划将在 2021 年初以付费订阅的方式推出该公司备受期待的 FSD 技术，目前有意一次性购买该套装的消费者需要支付 1 万美元。今年 10 月，该公司向部分车主推送了测试版 FSD。

当前所有特斯拉车辆都标配了 Autopilot，这是 FSD 的前身，可以实现自动刹车、加速和转向，而 FSD 则增加了其他一些高级功能，例如自动泊车、变更车道、识别停车标识和红绿灯等。

然而需要注意的是，无论是 Autopilo 还是 FSD，都无法让特斯拉汽车具备完整的自动驾驶功能，尽管该公司的说法具有一定的误导性。

在发布了测试版 FSD 之后，美国安全监管机构美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，“目前没有任何在售车辆可以实现自动驾驶”。

测试版 FSD 的早期视频显示，该软件还有很大的完善空间，大量的视频显示，在许多时候，驾驶员都不得不突然对车辆进行干预，以防止出现事故或违反交通规则。

除了 FSD 之外，Autopilot 也遭到了来自外界的批评，批评者说该技术的名称具有误导性。过往发生的许多事故都与该功能有关，司机在打开 Autopilot 之后进行分心驾驶，导致事故发生。在过去四年中一共发生了十余起相关的交通事故，其中一些事故导致驾驶员或乘客丧生，NHTSA 对这些事故发起了调查。

在实现自动驾驶方面，马斯克做出了多次积极的承诺，然而这些承诺从未真正兑现。但是尽管如此，该公司的自动驾驶软件仍然远远领先于其他竞争对手。