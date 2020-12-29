印度交通部长证实：特斯拉明年进入印度市场

12 月 29 日消息，据国外媒体报道，印度政府已经证实，特斯拉将于明年进入印度市场。

周一，印度公路交通和运输部部长尼廷 · 加德卡里（Nitin Gadkari）表示，特斯拉将从明年初开始在印度运营，该公司不仅会在印度销售其广受欢迎的电动汽车，还可能会根据市场需求来考虑组装和制造。印度将在未来五年内成为全球最大的汽车制造中心。

外媒报道称，特斯拉正计划在印度推出和销售其最便宜的电动汽车 Model 3，这款车在印度的价格 550 万至 600 万卢比（约合 7.5 万至 8.15 万美元）。

与此同时，印度政府也正在大力推动电动汽车的销售，因为政府越来越关注减排和其它可持续性发展措施。

加德卡里表示，印度承诺到 2030 年减少 30% 至 35% 的碳排放。他还强调，印度存在电力过剩，电动交通解决方案在印度的好处是巨大的。

长期以来，特斯拉一直试图进入印度市场，但由于缺乏基础设施、相关政策和电动汽车市场，这些尝试基本上都没有成功。

今年 10 月份，特斯拉联合创始人兼首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）曾暗示，该公司将于 2021 年进入印度市场。

当时，马斯克在推特上表示，该公司的在线订单配置功能 “将于 2021 年 1 月份”登陆印度。

在马斯克暗示特斯拉将于明年进入印度市场后，印度最为富裕的马哈拉施特拉邦曾向特斯拉发出邀请，并与该公司进行了讨论。