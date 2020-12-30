盘点 2020 ：登峰造极，中国 5G 登上世界新高度

自 2019 年我国正式发布牌照到现在，短短一年多的时间，5G 已经取得了很大的进展，为各行各业带来了不小的化学反应，也让人们的生活更加丰富多彩。尤其在 2020 年这个特殊的年份，疫情的冲击从一定程度上对 5G 的发展造成了阻碍，但却丝毫没有影响其进展反而加速了 5G 在各行各业的应用。

我们看到，2020 年，我国 5G 网络建设飞速发展，今年我国已经建成了近 70 万座基站，5G 终端的连接数已超过 1.8 亿。除基站建设外，我国 5G 应用也全面发展，5G 行业应用领域示范应用案例遍地开花，5G 在医疗、教育、公共卫生、城市建设等方面都发挥了不可替代的作用，尤其在疫情期间，5G 应用全面助力疫情防控。

值得注意的是，2020 年，5G 技术为疫情防控筑起坚固的护城河并不是唯一需要被我们铭记的点。这一年，我国 5G 也完成了又一个高光时刻——登上了冰天雪地的 “人类生命禁区”珠穆朗玛峰。这次 5G 登顶既是对中国 5G 通信产业链和技术能力的一次系统性检验，同时也让全社会的注意力聚焦到中国 5G 上。

即使 2020 年即将过去，中国 5G 登顶珠峰这一具有非凡意义的历史时刻也值得我们再次回顾。我们难以忘记在 “世界屋脊”上搭建 5G 网络遇到的重重困难以及中国通信人在冰天雪地中的负重前行。

中国移动：建成世界海拔最高的 5G 基站

2020 年 4 月，中国移动正式启动 “5G 上珠峰”专项行动，计划在海拔 5300 米的珠峰大本营、海拔 5800 米的过渡营地、海拔 6500 米的前进营地建设 5G 基站。

这个项目在现场成立了无线、业务、传输线路、专线、电源、新闻宣传、后勤七个临时保障小组，累计投入 150 余名技术人员，其中 12 名员工长期坚守在海拔 5800 米以上的区域。从 4 月中旬入场以来，中国移动保障组严格执行 7*24 小时通信保障机制，每小时通报网络和业务情况。

珠峰大本营及以上区域属于国家自然保护区，禁止使用大型器械，为了在不破坏环境的情况下保障此次建设施工的顺利进行，中国移动以肩扛手抬得方式搬运重达数吨的光缆、天线等物资，在极其恶劣的情况下负重前行。

4 月 20 日，中国移动完成海拔 5300 米珠峰大本营、5800 米过渡营的 3 个 5G 基站建设和开通；为确保珠峰峰顶的 5G 信号覆盖，中国移动于 4 月 30 日完成了海拔 6500 米前进营地的 2 个 5G 基站建设和开通，这也是世界海拔最高的 5G 基站。

据介绍，此次 5G 上珠峰的最大技术难点，就是珠峰峰顶的网络覆盖和性能保障。对此，中国移动抽调了 3 名内地 5G 技术专家赴珠峰大本营现场支援，协同西藏公司、华为完善保障方案。经过研究，专家们决定调整 5G 设备参数，利用 Massive-MIMO 大规模阵列天线进行波束赋形，将信号能量集中对准珠峰，提升信号强度。

同时，中国移动 5G SA 网络与华为 5G SA 手机终端配合，能够实现终端上行 4 发，结合 5G 基站 2.6GHz 频谱 160MHz 载波聚合功能，将 5G 上下行速率提升了 50% 以上，可以满足峰顶文件下载、高清直播、视频回传等多用户大带宽通信需求。

除了模拟测试，中国移动也邀请新华社登山队等协助在珠峰高海拔区域进行性能实测。依靠 6500 米前进营地部署的基站，在 7790 米营地实测得到 5G 上下行速率 70Mbps/826Mpbs，这意味着在珠峰峰顶也可以实现高质量的 5G 覆盖。登顶时刻，中国移动还将请央视协助在峰顶测速。

中国电信：实现 360° 看珠峰全貌的沉浸式体验

4 月 14 日，中国电信联合央视频推出 5G 慢直播，通过 4K 高清画面，以 VR 视角带广大网友看珠穆朗玛峰日升日落的 24 小时，标志着 "云登顶" 项目正式上线。通过 5G 和云网相结合，广大网友将足不出户，欣赏到珠穆朗玛峰的壮美与险峻，目力所及，世界之巅。同时，通过转动手机，还可以自主调节观看角度，实现 360° 看珠峰全貌体验身临海拔 5000 米看珠峰的沉浸式感受。

由于珠峰的海拔极高，要想回传 4K 高清和 VR 信号对于网络速度、设备稳定性都是极大的考验。因此，在珠峰上进行直播非常困难，此次 VR 慢直播可谓是 "史无前例"。

4 月 13 日，中国电信在珠穆朗玛峰珠峰大本营 1 号营地（海拔 5145.3m）建成 5G 基站，开通 5G 网络，现场测试上行、下行速率分别达到 700Mbps、223Mbps。5G 基站的开通为现场视频画面的回传提供了网络基础。

4 月 14 日 18 点 30 分，中国电信完成了 5G 看珠峰的 3 台摄像机的安装调试工作。中国电信网络建设人员将 2 路高清摄像头架设在海拔 5300 米的一号营地分别拍摄珠穆朗玛峰，珠峰大本营画面 VR 摄像头部署在海拔 5000 米的绒布寺附近。3 个点位的高清视频全部基于中国电信在海拔 5300 米建设的 5G 网络完成信号回传。

为在不破坏珠峰自然环境的情况下，保障此次建设施工的顺利进行，中国电信西藏公司投入了 42 人，将所有物资通过肩扛人抬送至 5300 米的大本营施工现场。在零下 20 多度的施工区域，工作人员既要面临高海拔作业的挑战，又要克服食宿艰苦的困难。

由于珠峰地区气候非常恶劣，暴风雪不断、最高风力达到 10 级以上，视频及配套的 5G 传输等设备安装完成投入使用后，也会经常出现非人为的异常损坏和故障。中国电信又紧急调配了 2 辆通信保障车和 1 辆生活保障车，为营地施工提供技术和生活保障。

经过连日的努力，5G 信号已经覆盖珠峰大本营。中国电信天翼云提供技术支持，发挥天翼云 + AI 优势，截至 4 月 20 日，已和 600 万网友在 "云" 端见证珠峰的日升日落。

中国联通：完成 5G 覆盖并开启珠峰直播

3 月 29 日，中国联通组织调度专业队伍前往珠峰开展 5G 建设工作。建设小组成员们徒步爬到 5200 米的位置，用手机拍摄地势情况，并拨通卫星电话，以方便确定基站建设的具体位置，做好前期准备工作。

众所周知，珠峰大本营及以上区域属于国家自然保护区，禁止在施工区域使用大型器械，物资搬运、进出场施工面临重重阻碍。为解决这一难题，中国联通安排 10 余名施工人员以肩扛手抬的方式搬运光缆、天线、辅料等施工物资至海拔 5000 米的珠峰观景台和海拔 5200 米的一号营地，为施工做好了十足的准备。

珠峰的高海拔和低温导致传输链路、设备运行极不稳定，电力供应受到影响，中国联通结合实际，根据珠峰自然环境采用太阳能发电系统进行供电，既保证了基站运营的能源供应，又最大限度的以新能源保护了珠峰的生态，在减少污染的同时节约了运营成本。

珠峰是喜马拉雅山脉的主峰，常年风雪肆虐，自然环境极其恶劣，中国联通所有施工人员饱经风霜，在零下 10 几度的室外温度下，努力克服高寒缺氧的身体极限，通过实地勘察，研究制定网络覆盖方案，紧急调用 4G、5G 设备，对 5G 传输通道及沿线光缆进行改造和修复，4 月 20 日，中国联通全面完成了珠峰观景台和一号营地两处 2 个 4G 基站和 2 个 5G 基站的安装、调通及网络优化。

5G 网络在珠峰落地后 36 小时，中国联通又完成了直播设备架设、调测和直播开通，开启了珠峰直播，上线不到 24 小时，全网浏览量已达到 300 余万，线上交流 2 万余次。

结语：

2020 年充满了太多的不确定性，整个世界都在疫情的重压下负重前行。在这个过程中，我们惊喜并且骄傲的发现，中国始终是冲在最前沿的冲锋者，中国 5G 基站数量的不断攀升让世界看到了中国 5G 速度，此次 5G 登珠峰更是见证了中国雄踞世界 5G 的新 “高度”。