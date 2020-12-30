揭秘谷歌前自动驾驶工程师莱万多夫斯基跳槽之谜

作为谷歌曾经最耀眼的明星自动驾驶工程师，安东尼 · 莱万多夫斯基 (Anthony Levandowski)和克里斯 · 厄姆森 (Chris Urmson)帮助塑造了今天的自动驾驶行业。但两人的性格截然相反，总是在各种问题上争论不休。最终，厄姆森赢得了权力斗争，而莱万多夫斯基则被迫跳槽到 Uber，甚至因窃取商业机密而被判入狱。

图：谷歌自动驾驶项目团队早期核心成员，包括厄姆森（左一）和莱万多夫斯基（最右侧）

莱万多夫斯基和厄姆森的宿怨可追溯到 2004 年 3 月，当时美国国防高级研究计划局 (DARPA)主办了自动驾驶汽车大挑战赛，要求参赛车辆穿越加州莫哈韦沙漠。厄姆森作为卡内基梅隆大学团队的领队参加了这次大挑战，而莱万多夫斯基当时还只是加州大学伯克利分校工业工程系的硕士研究生，但他自己制造了名为 GhostRider 的自动摩托车，并在最后的比赛中赢得了关注。

当佩奇在 2008 年底决定想要研发自动驾驶汽车时，厄姆森和莱万多夫斯基都被招致麾下。厄姆森曾领导卡内基梅隆大学城市挑战赛的优胜队，为此负责管理具体事务。而莱万多夫斯基则从事硬件工作，负责改装车辆，配备雷达、摄像头和车顶激光雷达系统等。然而从一开始，两个人截然不同的风格就凸显出来。

自从加入谷歌自动驾驶项目后，莱万多夫斯基就开始与厄姆森争夺团队控制权。在竞争失败后，莱万多夫斯基也经常越过厄姆森直接向谷歌创始人兼首席执行官拉里 · 佩奇（Larry Page）汇报工作。他对谷歌团队的项目进展缓慢表示不满，这个团队此前用了 7 年时间、耗费数十亿美元资金，却没有推出任何接近商用的产品。莱万多夫斯基不否认厄姆森是出色的机器人专家，但他认为后者在部署技术时过于谨慎，并指责他坐视谷歌的竞争对手迎头赶上。

莱万多夫斯基曾提议成立 “Mac 团队”，即模仿苹果研发更便宜、更优质的产品，以颠覆 IBM 主导的个人电脑市场。莱万多夫斯基向来以惊人速度启动雄心勃勃项目的能力而闻名，他认为自己可以在谷歌内部做类似的事情。然而，这个想法没有得到佩奇的支持。最终，莱万多夫斯基被迫从谷歌离职。

在谷歌工作期间，莱万多夫斯基还曾创建两家初创公司，分别名为 510 Systems 和 Anthony‘s Robots。谷歌从 510 Systems 购买技术，最初用于街景，后来用于自动驾驶项目。Anthony‘s Robots 致力于开发自动驾驶软件和专有的激光雷达扫描仪。鉴于这些技术的重要性，谷歌后来决定收购这两家公司。

在莱万多夫斯基于 2016 年决定离职前，谷歌对该公司自动驾驶项目的估值为 45 亿美元。按照 2011 年设定的奖励方案，莱万多夫斯基当时最多可获得 1.2 亿美元。