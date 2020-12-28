谷歌、苹果、脸书、亚马逊：2020 年陷入困境，2021 年日子更难熬

据报道，在即将过去的 2020 年，新冠病毒疫情肆虐全球，许多公司倒闭，但亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌这四大科技公司却变得比以往更大强大，更具价值。但在即将到来的 2021 年，他们的日子可能不好过了。

对于美国四大科技公司亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌母公司 Alphabet 而言，即将过去的 2020 年是值得关注的一年。在全球疫情导致许多公司破产的一年里，这些市场领先者却蓬勃发展，赚取了大量利润，并推动它们的股价飙升，使之变得比以往任何时候都更强大和更有价值。但明年，其前景将截然不同。

这些令人敬畏的巨头们在多个方面面临风险，从越来越多的反垄断和监管问题，到高估值和动荡的经济，所有这些都有可能破坏其 2021 年的前景。而且不只是明年：政府对这些公司市场力量的日益担忧，可能迫使它们的业务进行改变，从而产生更持久的后果。

首先表现在 “数字”方面。随着 2021 年的即将到来，在经历了今年的股市大涨后，它们将面临一个更高的门槛来满足投资者。例如，亚马逊的市销率比过去五年的平均水平高出约 30%，如果其电子商务或云计算业务放缓，可能很快就会让投资者失望。对于苹果最新的 iPhone 系列，需要远远超出销售预期，才能证明其市盈率（是过去的两倍）是合理的。

至于 Facebook 和 Alphabet，它们的估值取决于明年数字广告市场是否强劲复苏，但目前尚无法保证。如果 TikTok 能够顺利解决当前的问题，凭借 1 亿美国用户，明年很可能成为数字广告市场的一个更强大的竞争对手。

然而，最大的威胁，更多的是关乎其生存。多年来，竞争对手、监管机构和政界人士一直表示，这四家科技巨头应该受到监管，但它们却成功地避开了。但如今，它们成为了世界各国政府的目标。这些政府表示，它们的市场主导地位阻碍了竞争，损害了消费者。

在欧洲，政府官员们正考虑通过新的法规，禁止这些公司利用其平台的力量来偏袒自家产品和服务。如果这些法律草案最终被批准成为法律（目前似乎得到了广泛的政治支持），将损这些公司的盈利能力，包括亚马逊的自有品牌产品、苹果的音乐服务，以及谷歌在搜索结果中偏袒自己服务排名。

美国国会可能也紧随其后。目前，两党就众议院反垄断报告中包含的几项反垄断建议已经达成了共识。例如，降低监管机构证明合并是不公平竞争的法律标准，以及为反垄断机构拨款等。这两项改革都将加强监管，并极大地遏制该行业通过收购新兴初创公司来抑制竞争的能力。

对于谷歌和 Facebook 而言，美国司法部、州总检察长，以及联邦贸易委员会（FTC）对 Facebook 提起的严重反垄断诉讼，也悬而未决。在针对谷歌的案件中，政府检察官希望阻止这家互联网巨头使用付费排他性分销协议，使其搜索引擎成为移动设备上的默认选项。

此外，他们还希望谷歌提供纯粹基于相关性的搜索结果，而不是优先显示自家产品和服务。在起诉 Facebook 时，各州总检察长表示，该公司在社交媒体领域占据主导地位，可能需要分拆。尽管法庭之争可能需要数年时间才能完全解决，但任何突然的事态发展，都可能损害投资者情绪。

在某种程度上讲，亚马逊、苹果、Facebook 和谷歌在 2020 年取得了如此巨大的成功，反而是一种负担。在取得了如此令人印象深刻的财务业绩之后，政府反而可以更清楚地看到每家公司的市场主导地位。但对于投资者，他们也有了更高的期望。这可能就为失望埋下了祸根。