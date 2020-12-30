华为：明年将有超 40 家主流品牌、1 亿台设备成为 HarmonyOS 新入口

今日，华为开发者日暨 HarmonyOS 2.0 手机应用开发者 Beta 活动上海站如期而至，华为及其行业合作伙伴将与大量开发者交流 HarmonyOS 手机应用的领先开发技术和最新案例。

华为消费者业务软件部副总裁杨海松表示，“HarmonyOS 2.0 手机应用开发者 Beta 版发布两周以来，加入 HarmonyOS 生态建设的开发者源源不断，我们期待与更多开发者、合作伙伴一起，共赢移动产业的下一个十年。”

据华为方面表示，预计到 2021 年，将有超 40 家主流品牌、1 亿台设备成为消费者全场景体验的新入口。

华为在 12 月 16 日发布了 HarmonyOS 2.0 手机应用开发者 Beta 版，同时首届 HarmonyOS 开发者创新大赛正式启动，目前已经吸引了 1800 多支参赛团队报名。

HarmonyOS 2.0 手机应用开发者 Beta 版可通过分布式应用框架、分布式 UI 框架以及 DevEco Studio 的协同等帮助开发者完成开发工作。在此次活动上，WPS、哔哩哔哩、携程旅行、科大讯飞、深圳通等 HarmonyOS 开发者分享了他们基于 HarmonyOS 打造的内容。