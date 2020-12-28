华为擎云 W510 台式机搭载 24 核鲲鹏 920，还有海思自研独显

IT之家 12 月 28 日消息 华为现已面向消费者发布了 Matesation 台式机，搭载了 AMD 处理器，已开放购买。除此之外，华为还有一款擎云 W510 台式机，面向政企用户，搭载了华为自家的鲲鹏 920 处理器，还有海思自研独显。

目前，华为官方暂无擎云 W510 台式机的介绍信息，不过支持页面上透露了该机的相关信息。

如上图所示，华为官网显示擎云 W510 台式机搭载了 24 核的鲲鹏 920 处理器，标配 8GB 内存和 512GB SSD。显卡方面，擎云 W510 台式机可选 AMD 1GB 独显和海思 1GB 独显。

IT之家了解到，海思官网显示，鲲鹏 920 是目前业界最高性能 ARM-based 处理器。该处理器采用 7nm 制造工艺，基于 ARM 架构授权，由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计，大幅提高处理器性能。典型主频下，SPECint Benchmark 评分超过 930，超出业界标杆 25%。同时，能效比优于业界标杆 30%。鲲鹏 920 以更低功耗为数据中心提供更强性能。

目前，海思官网上暂时没有独显的相关信息。

擎云 W510 台式机在设计上采用了与 MateStation 相同的设计语言，据报道，现在已经有一些单位用上了这款台式机。