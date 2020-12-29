华为 Mate 40 RS 保时捷设计推送 EMUI 11.0.0.155 ：优化部分场景稳定性

IT之家12月29日消息 据IT之家网友反馈，华为 Mate 40 RS 保时捷设计推送了最新的 EMUI 11.0.0.155 系统更新，大小为 432MB，本次更新优化了部分场景的系统稳定性，推荐进行更新。

华为 Mate 40 RS 保时捷设计版本采用高强度纳米微晶陶瓷后盖，有陶瓷黑、陶瓷白两种配色，后摄镜头采用八边形 “星钻设计”徕卡五摄，包括 5000 万像素主摄 (1/1.28 英寸+RYYB+F1.9)、2000 万像素超广角镜头 (F2.2)，800 万像素潜望镜式长焦镜头，支持 10x 光学变焦，还有 1200 万像素长焦镜头，支持 3x 变焦，外加 ToF 3D 镜头。

IT之家知悉，该机采用 6.76 英寸的 88 度超曲环幕屏，双挖孔式全面屏，支持 90Hz 高刷新率、DCI-P3 色域、屏幕指纹识别、IP68 防水防尘。

此外，该机搭载麒麟 9000 处理器，包括一个 3.13GHz A77 大核心、三个 2.54GHz A77 中核心、四个 2.04GHz A55 小核心，24 核心的 Mali-G78 GPU，支持 66W 有线超级快充、50W 无线超级快充、反向无线充电。采用 12GB+256GB/512GB 内存组合。