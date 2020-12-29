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华为 Mate30 Pro 推送 EMUI 11.0.165 更新：新增大文件闪传与智感支付功能

2020/12/29 7:10:09 来源：IT之家 作者：懒猫 责编：懒猫
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IT之家12月29日消息 据IT之家网友反馈，华为 Mate30 Pro 现已推送 EMUI 11.0.0.165 更新，新增大文件闪传功能与智感支付功能，解锁了更多 Al 隔空操控方式。

华为 Mate30 Pro 于 2019 年 9 月发布，采用 6.53 英寸 OLED 环幕屏，搭载麒麟 990 处理器，内置 4500mAh 电池，支持 40W 有线快充与 27W 无线快充。

此外，华为 Mate30 Pro 还合入了 2020 年 11 月安全补丁，修复了在分享时无法选择微信分身的问题。

畅连

新增大文件闪传功能，与同伴互传大文件，无惧大小，无距传输，高清视频传输画质不压缩，还可以断点续传

主题

新增“星夜彩绘”艺术主题，色彩鲜明的彩绘

和流畅连贯的动效，带您进入绮丽星夜（需进入“主题”选择应用）

AI 隔空操控

新增向左、向右隔空挥手翻页阅读、浏览照片的功能（仅支持图库和电子书）

新增隔空按压接听电话、播放或暂停音乐的功能

系统

新增智感支付，可智能感应扫码设备，自动弹出付款码，让支付更快捷

修复横屏场景无法调节悬浮窗大小的问题

应用

修复在分享时无法选择微信分身的问题

安全

合入 2020 年 11 月安全补丁，增强手机系统安全

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关键词：华为

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