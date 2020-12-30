辛巴直播基地被粉丝围堵，受害者扯横幅维权

12 月 29 日消息，据媒体报道，80 余人在辛巴直播间网购后被电信诈骗 600 万元。

上述受害者手拉横幅聚集在辛选直播基地门口，希望辛巴出面解决问题。曝光的视频中，辛巴粉丝横幅上写道 “辛选忠实购物粉遭遇电信诈骗，倾家荡产还背上高利贷，请班长出来解决”、“辛选忠实购物粉遭遇辛选客服诈骗”等。（PS：班长是粉丝对辛巴的称呼）。

据报道，这些受害者分布全国各地，受骗时间集中在 11 月中下旬和 12 月初，被骗金额从几千元至几十万元不等，其中最多的高达 51.14 万元。

目前辛巴团队尚未作出回应。

在假燕窝事件曝光后，澎湃新闻曾报道称，多位消费者在购买辛巴团队直播间产品后，个人购物信息被泄露，不少人还遭到自称 “辛巴客服”或 “辛选客服”等身份的电信诈骗。

12 月 14 日，每日经济新闻也曾报道，称不少购买过辛选产品的消费者都遭遇了电话骚扰，有消费者被骗 15 万，为此，消费者还组建了维权群，进群被骗人数超过 50 人。

电信诈骗事件曝光后，辛巴以及辛选官方都没有对此事给出解释说明。

因为带货假燕窝，辛巴以及辛选团队被推上风口浪尖，12 月 23 日，“广州市场监管”微信公众号对 “辛巴直播带货即食燕窝”事件进行处理结果通报：对辛巴所属广州和翊电子商务有限公司（以下简称 “和翊公司”）处 90 万元行政罚款，对燕窝提供方广州融昱贸易有限公司（以下简称 “融昱公司”）处 200 万元行政罚款，并责令双方停止违法行为。

而辛巴所属的直播平台快手也对辛巴及其家族主播给出了处罚方案，对涉事主播 “时大漂亮”追加封停账号 60 天；对辛有志（辛巴），封停其个人账号 60 天。此外，其他主播包括：猫妹妹、初瑞雪、蛋蛋小盆友、陈小硕、徐婕、达少、赵梦澈、安若溪、Angel 安九等 27 名电商主播封停账号 15 天。