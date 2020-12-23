快手公布辛巴燕窝事件处罚结果：账号封禁 60 天，家族主播均连坐封禁

IT之家 12 月 23 日消息 今晚快手电商发布了辛巴燕窝事件的官方处罚结果，辛巴个人账号被封停 60 天，而不是此前媒体报道的永久封禁。此外，包括涉事主播 “时大漂亮”在内的辛巴系主播均受到不同程度的封停处罚。

IT之家了解到，就在快手电商发布该处罚结果前不久，广州市市场监督管理局发布 “‘辛巴直播带货即食燕窝’事件调查处理情况”，调查处理情况通报。

通报指出，广州和翊电子商务有限公司（以下简称 “和翊公司”）作为涉事（辛巴燕窝事件）直播间的开办者，受商品品牌方广州融昱贸易有限公司（以下简称 “融昱公司”）委托，于 2020 年 9 月 17 日、10 月 25 日，安排主播 “时大漂亮”通过快手直播平台推广商品 “茗挚碗装风味即食燕窝”。在直播带货过程中，主播仅凭融昱公司提供的 “卖点卡”等内容，加上对商品的个人理解，即对商品进行直播推广，强调商品的燕窝含量足、功效好，未提及商品的真实属性为风味饮料，存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》的规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款 90 万元的行政处罚。

涉案商品的销售主体融昱公司为和翊公司直播活动提供的 “卖点卡”，以及在天猫 “茗挚旗舰店”网店发布的内容，均存在引人误解的商业宣传行为，其行为违反了《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条第一款的规定。同时，经涉案商品产地的市场监管部门抽检，融昱公司销售的 “茗挚碗装风味即食燕窝”的 13 个项目，符合 GB 2760-2014、Q/DZXY 0010S-2020、GB 14880-2012 要求，但该商品标签存在瑕疵。

根据《中华人民共和国反不正当竞争法》等规定，市场监管部门拟对其作出责令停止违法行为、罚款 200 万元的行政处罚。

以下是快手关于 “辛巴燕窝事件”的处置公告：

近期，“辛巴直播带货即食燕窝”事件引发社会关注。11 月 4 日，有消费者质疑主播 “时大漂亮”在直播中推广销售的 “茗挚”品牌燕窝制品实为糖水。快手电商随即对涉事商品进行了采购送检，经 CTI 华测机构检测，该款商品燕窝标志性成分唾液酸含量较低 (0.13g/kg)，应为 “风味燕窝饮品”，“时大漂亮”仅凭品牌方广州融昱贸易有限公司提供的 “卖点卡”等内容，加上对商品的个人理解，在直播间进行推广宣传，对消费者造成了误导。快手电商按照《快手小店商品推广管理规则》，全站下架该品牌燕窝产品，封禁 “时大漂亮”账号电商功能 14 天；要求该主播所属广州和翊电子商务有限公司负责人辛有志妥善处理售后问题，积极配合相关部门调查，辛有志个人账号于 11 月 17 日起暂停直播。

根据广州市市场监督管理局 12 月 23 日公布的调查处理情况，快手电商决定进一步采取如下措施：

1、即日起，对涉事主播 “时大漂亮”追加封停账号 60 天；对事发后在直播间存在不当言行的和翊公司负责人辛有志，封停其个人账号 60 天。

2、对和翊公司及其关联公司旗下猫妹妹、初瑞雪、蛋蛋小盆友、陈小硕、徐婕、达少、赵梦澈、安若溪、Angel 安九等 27 名电商主播封停账号 15 天，要求该公司组织旗下电商主播进行相关培训与学习。

自 11 月以来，快手电商展开了治理虚假宣传行为的 “匹诺曹”专项行动，对主播在直播间虚假宣传、炒作卖货等行为开展长期治理，截至目前已对 10273 个违规账号进行了封禁电商功能、封禁账号功能等处罚。

快手电商将继续加大对虚假宣传的治理力度，严厉打击网络直播营销活动中的违法违规行为，切实保护消费者的合法权益。

快手电商

2020 年 12 月 23 日