安卓 11 来了：realme X50 Pro 5G 推送 realme UI 2.0 正式版

IT之家12月31日消息 realme X50 Pro 5G 现已推送 realme UI 2.0 正式版更新，将 Android 版本升级到 Android 11。

IT之家了解到，realme X50 Pro 于今年 3 月正式开售，搭载高通骁龙 865 处理器，采用 6.44 英寸三星 90Hz Super AMOLED 屏幕，屏幕采样率达 180Hz，支持屏下指纹。

在 realme UI 2.0 正式版中，realme X50 Pro 新增创作壁纸与暗色模式设置，新增手机互联，支持异地用户共享屏幕，还加入了文件夹解散与合并功能，以及抽屉模式的自定义排序。

个性化定制

界面自由定制，从选择美到创造美

· 新增创作壁纸，可提取照片 / 图片颜色生成您的专属壁纸

· 新增桌面图标支持三方图标包

· 新增暗色模式设置，可自由选择增强、适中、柔和三种暗色风格，并支持调暗壁纸、图标与自动对比度调节

多端互联

多端互融协同，多设备互联不设限

· 新增手机互联

屏幕共享，支持异地用户共享屏幕，双方可同步观影聊天，让距离更近

高效

· 新增浮窗 / 分屏文件拖拽，支持文本、图片、文件拖拽分享

· 新增智能侧边栏 Bree no 识屏快捷入口

· 优化智能侧边栏交互，分页编辑更清晰，自由排序更实用

系统

· 新增动态通知铃声，当收到连续通知时，提示音将会组成完整旋律，密集通知也要优雅自如

· 新增免打扰时段设置功能

· 优化便签界面，列表、编辑页提供新的视觉样式 · 优化实况天气动画，状态呈现更真实生动

· 优化振动效果，丰富输入法、游戏振感等多场景的触控体验

· 优化自动调节亮度，提供更舒适的背光体验

桌面

· 新增文件夹解散与合并功能

· 新增抽屉模式的自定义排序，支持按字母、安装时间、使用频率排序，快速找到您想要的应用

安全与隐私

· 新增系统分身，特定指纹密码解锁特定系统

· 新增可在控制中心一键开启 / 关闭应用锁

· 新增全场景 SOS：

自然灾害地震预警，警报时可提供避险指南

大使馆领事保护号码服务，紧急时刻可快速拨打保护热线急救信息，紧急情况下快速展示个人医疗信息，并支持锁屏显示给施救者

· 新增密码本云同步，帐号密码支持多端实时同步 · 优化权限管理，敏感权限支持 “仅本次允许”授权，避免过度授权，保护个人隐私

Breeno

· 新增 Breeno 识屏，智能触发，一键直达

抖音、快手等短视频播放页面，智能听歌识曲，即刻识别视频背景音乐；

微信公众号、腾讯新闻文章页面，智能朗读文章，解放双手，想听就听

· 优化出行建议，智能出行伴侣为你规划行程清单

· 优化睡眠建议，睡眠模式下为你提供更贴心的睡眠建议

· 新增 Breeno 快速运动指令，快速开启健康应用中的跑步或健走模式

游戏

· 新增全沉浸模式，闭关式游戏体验，无干扰沉浸游戏

· 新增游戏超玩战报，及时生成对战数据，帮助游戏复盘 (仅支持部分游戏)

· 优化游戏助手呼出方式，更加易用和便捷

通信

· 新增个人热点二维码分享

相册

· 新增私密保险箱云同步，支持将私密保险箱中相册数据同步至云端

· 优化相册编辑功能，优化图片增强的算法，新增更多画笔与风格滤镜

云服务

· 新增整机云备份，支持手机相册、文档、系统设置、微信等全面数据的备份，一键轻松换机

· 新增备份自定义选择，支持选择需要的数据类型进行备份或恢复

相机

· 新增拍摄分享与编辑，快速分享与编辑所拍摄的照片或视频

· 新增惯性变焦功能，视频中变焦匀速切换，视频变焦更顺滑

· 新增镜头脏污提醒

· 新增视频水平仪、网格线，辅助视频构图

realme 实验室

· 新增入眠胶囊功能，定时锁定手机，拯救你的睡眠

无障碍

· 新增双指上滑呼出无障碍快捷方式

· 新增声音增强器，增强环境中微弱声音，改善音频效果

· 新增语音字幕，识别手机内外部声音并以文字形式展示