Realme 即将在印度发布 Watch S Pro 智能手表、Buds Air Pro 特别版真无线耳机

IT之家12月14日消息 Realme 品牌印度地区 CEO 在推特上发布了一组海报，表示将于 12 月 23 日发布 Realme Watch S Pro 以及 Buds Air Pro Master Edition。

Realme Watch S Pro 是此前已发布的 Realme Watch S 升级版，此款手表搭载了 1.39 英寸 AMOLED 屏幕，分辨率为 454×454 像素，最大亮度 450nit，对比度 100,000:1。这块屏幕支持 Always-On 常亮显示，配有与传统手表类似的表身设计，以及不锈钢表带。手表搭载精准的双星定位 GPS，有着 15 种运动模式，具备心率、血氧传感器，续航时间最高可达 14 天。

Realme Buds Air Pro Master Edition 真无线蓝牙耳机预计为此款耳机的特别版，搭载了主动降噪功能，每只耳机有两个麦克风。耳机单元为 10mm 动圈单元，支持蓝牙 5.0 以及 SBC、AAC 编码的音频。此外，耳机有着低延迟功能，能够将延迟降低至 94 毫秒，续航时间 5 小时。

IT之家了解到，Realme Buds Air Pro 目前在印度的售价约为￥445 元，在中国售价为￥499 元。