realme 真我 Q2 Pro 两款新配色机型发布，双 12 开售 1499 元

IT之家12月7日消息 realme 真我手机今日在微博官宣，其 Q2 Pro 5G 手机将推出 “海屿蓝”、“幻梦白”两种新配色，新机型将于 12 月 12 日 0 点发售，8+128GB 首发价￥1499 元。

据IT之家了解，realme 真我 Q2 系列新品于今年 10 月 13 日发布，其中真我 Q2 Pro 搭载三星 Super AMOLED 全面屏，最高亮度 600nit，支持屏下指纹识别。摄像头采用后置 4800 万像素四摄以及前置 1600 万像素摄像头。手机内置 4300mAh 电池，支持 65W 闪充，整机重量仅为 175g，在目前主流的安卓手机中算是比较轻巧的。性能方面，真我 Q2 Pro 采用联发科天玑 800U 处理器，支持双 5G SIM 卡，采用 2×2.4GHz 大核 + 6×2GHz 小核设计。

目前的真我 Q2 Pro 有两种配色，其一为 “轻潮灰”，采用环保素皮工艺；其二为 “C 位色”，采用双纹双镀 AG玻璃工艺的渐变色后盖。新发布的 “海屿蓝”、“幻梦白”两款新机，预计也将采用 AG 工艺。“幻梦白”将实现放射状渐变色效果，不同角度会呈现不同的纹理。

IT之家了解到，目前真我 Q2 Pro 8GB+128GB 售价￥1499 元，8GB+256GB 售价￥1799 元。