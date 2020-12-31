iQOO 7 官宣全系标配 120W 超快闪充：15 分钟电量充到 100%

IT之家12月31日消息 iQOO 手机宣布，新一代 iQOO 7 发布会将于 2021 年 1 月 11 日 19 点 30 分正式举行。从海报可以看出，该机将支持“全感触控”功能。

iQOO 手机官方宣布了 iQOO 7 性能铁三角配置，最新的高通骁龙 888 移动平台 + 增强版 LPDDR5 + 增强版 UFS 3.1，将为你带来强悍全感。工程机跑分方面为 752935 分，已经超过此前高通公布的骁龙 888 参考设计样机的跑分。

今天，iQOO 手机官方宣布， iQOO 7 全系标配 120W 超快闪充，15 分钟电量可充到 100% 。

据微博博主@数码闲聊站 消息，官方宣称 15min 充到 100％ ，实际上最近天气凉了还可以快一点点。iQOO 7 电池容量是 4000mAh。

IT之家曾报道，本月早些时候，iQOO 方面已经公开了新机 iQOO 7 的真机照，并宣布该机将成为 KPL 官方用机，搭载高通最新旗舰平台骁龙 888。

该机超大杯依然将采用后置三摄、云阶模组设计，取消超大底 GN1 传感器，更换为普通大底主摄。中杯和大杯同样是三摄，取消了无关紧要的镜头。

其他方面， iQOO 7 目前似乎也已经通过国家 3C 认证，支持 120W 快充。还有消息称 iQOO 7 将搭载 vivo 新的操作系统 OriginOS。