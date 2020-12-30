骁龙 888 手机 iQOO 7 性能跑分曝光：超 75 万，比高通参考样机还高

IT之家12月30日消息 iQOO 手机今日正式宣布，新一代 iQOO 7 发布会将于 2021 年 1 月 11 日 19 点 30 分正式举行。从海报可以看出，该机将支持“全感触控”功能。

iQOO 手机官方宣布了性能铁三角配置，最新的高通骁龙 888 移动平台 + 增强版 LPDDR5 + 增强版 UFS 3.1，将为你带来强悍全感。

今天下午，安兔兔表示，在后台发现了一款型号为 “V2049A”的 vivo 新机，从配置来判断它可能就是即将发布的 iQOO 7。

配置方面，该新机采用 2400×1080 分辨率显示屏，内置 12GB 内存和 256GB 机身存储空间，搭载最新的骁龙 888 移动平台。

跑分方面，目前安兔兔后台上报成绩为 752935 分，已经超过此前高通公布的骁龙 888 参考设计样机的跑分。

子成绩方面，CPU 成绩为 200616 分、GPU 成绩为 340539 分、MEM 成绩为 114445 分、UX 成绩则是 97335 分。

其中，GPU 的成绩表现非常抢眼，比高通骁龙 888 参考设计样机的成绩高了 2 万分左右，这意味 iQOO 7 在散热设计方面非常优秀，有助于解放更多 Adreno 660 GPU 的潜力。

需要注意的是，目前后台检测到的成绩应该还是来自工程样机，不排除未来量产版跑分进一步增加的可能，我们拭目以待吧。

这也得到了iQOO 手机官方确认。

IT之家曾报道，本月早些时候，IQOO 方面已经公开了新机 iQOO 7 的真机照，并宣布该机将成为 KPL 官方用机，搭载高通最新旗舰平台骁龙 888。

该机超大杯依然将采用后置三摄、云阶模组设计，取消超大底 GN1 传感器，更换为普通大底主摄。中杯和大杯同样是三摄，取消了无关紧要的镜头。

其他方面， iQOO 7 目前似乎也已经通过国家 3C 认证，支持 120W 快充。还有消息称 iQOO 7 将搭载 vivo 新的操作系统 OriginOS。