1 月 1 日雷军抖音开新年直播，首发小米 11 雷军签名版

小米集团创始人、董事长兼 CEO 雷军表示：“1 月 1 日晚 8 点，我会在抖音办一场新年直播，一起聊聊大家的新年愿望。同时会现场首发小米 11 雷军签名版，我们也准备了大量福利，希望米粉们能继续捧场。”

2020 年 8 月，雷军做了第一次抖音直播，他万万没有想到来了 5000 多万人观看，这让雷军非常震惊。米粉们非常热情，现场有不少米粉说他们希望拥有一台雷军签名版的手机。

“米粉的这个愿望，让我有点小激动。当然我也很清醒，我又不是什么大明星，做个签名版能卖得出去吗？我和同事们仔细商量了，哪怕只有三五十个人买，我们也帮大家实现这个愿望。”据雷军介绍：这次小米真的花了四五个月时间，精心准备了小米 11 雷军签名版，这部手机采用了非常复杂的视高迪水晶工艺，纹理效果非常精美。

据雷军透露：“1 月 1 日晚 8 点，会在抖音办一场新年直播，一起聊聊大家的新年愿望。同时会现场首发小米 11 雷军签名版，我们也准备了大量福利，希望米粉们能继续捧场。”

雷军表示：2020 年，小米经历过很多高光时刻，也有过不少坎坷挫折，我相信你也一样。2020 年将成为过去，我想诚挚地邀请你，和我们一起，把沉重的都留在过去，心态更轻松，脚步更轻快，姿态更轻盈，相信美好，轻装上阵，迎接 2021，迎接春暖花开的明天。