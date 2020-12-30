小米 11 支持 Multi-link 5.0 无缝切换：路由 WiFi 和数据网络之间切换自如

IT之家12月30日消息 ， 小米 11 已经正式发布，售价 3999 元起，搭载骁龙 888 、支持计算摄影等。小米还发布了 MIUI 12.5 系统。

小米 11 手机厚度 8.06mm，重量 196g，拥有细腻的磨砂玻璃，全新的相机排布设计，除此之外还带来了 Tech & Fashion 素皮款，给你柔软触感。小米 11 手机还包括白色、黑色、蓝色、烟紫（素皮）。

小米手机系统软件部总监张国全表示，小米 11 新增了Multi-link 5.0 的无缝切换功能。

张国全称，大家在用手机，做语音或者视频聊天的时候，或者游戏排位的时候，稍微走几步，就会遇到卡住 10 多秒（在等网络超时）, 好多细心的米粉给我们做过反馈，我们和米粉一起研究了这些场景，做专项分析，在 小米 11 上做了改进，可以说基本解决了这个问题 (个别路由器还在适配中) 。

张国全称，毫秒级完成切换，用户基本很难感知，列一下当时用户反馈的几个场景 :

场景 1: 进入或者离开 WiFi 网络，切换数据的时候

场景 2: 在院子里，WiFi 信号不太好的时候 (必须要感谢一个住别墅的米粉，疫情期间，他经常在院子里微信电话，iPhone 啥的所有手机都不灵，直到我们的测试版给他)

场景 3: 公司或者家里有多个 WiFi 路由，做网络漫游时 (无论同名还是不同名) 技术细节比较复杂，其实工作量也很大，需要考虑的 corner case 非常多，尤其为了切换速度，需要在 firmware layer 做切换。

工程师专门录了一个视频，这次不打游戏了，就来个视频通话，可以看到左边的手机卡住不动，小米 11 基本无感。

IT之家了解到，小米 11 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

此外，小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。