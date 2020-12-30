雷军：小米 11 巨幅裸眼 3D 视频广告登陆成都太古里

IT之家12月30日消息 ， 小米 11 已经正式发布，售价 3999 元起，搭载骁龙 888 、支持计算摄影等。小米还发布了 MIUI 12.5 系统。

小米 11 手机厚度 8.06mm，重量 196g，拥有细腻的磨砂玻璃，全新的相机排布设计，除此之外还带来了 Tech & Fashion 素皮款，给你柔软触感。小米 11 手机还包括白色、黑色、蓝色、烟紫（素皮）。

在小米 11 新品发布会上，雷军首次介绍了小米实验室。小米实验室主要位于北京市海淀区的小米科技园内，总共 123 间，其中有 90 多间是手机实验室。此外，在全国其它城市以及海外，也有小米的实验室分布。

今天上午，雷军发布了一则视频，显示小米 11 巨幅裸眼 3D 视频广告登陆成都太古里，科幻感满满。

下面是视频：

另外，在小米科技园中也有巨型悬浮体，与成都太古里的展示有所不同。

IT之家了解到，小米 11 采用 6.81 英寸 2K 四曲面 AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率和 480Hz 触控采样率。激发亮度达 900nit，峰值亮度能够达到 1500nit，还支持原色屏和 10bit 色深。

小米 11 首发搭载了高通最新的骁龙 888 芯片，骁龙 888 采用 5nm 工艺制程，相比上代骁龙 865 处理器，CPU 整体性能提升 25%，功耗降低 25%。GPU 性能提升 35%，功耗降低 20%。

此外，小米 11 采用一亿像素主摄，搭配 1300 万像素超广角镜头和 500 万像素长焦微距镜头。手机前置镜头为 2000 万像素，支持大广角全景合影模式。

其他方面，小米 11 配备 4600mAh 电池，支持 55W 有线快充、50W 无线快充和 10W 反向充电。还采用 X 轴线性马达和哈曼卡顿调音双扬声器，支持多功能 NFC 和红外遥控。