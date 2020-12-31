马斯克：在火星将使用类似比特币的加密货币

12 月 31 日消息，据国外媒体报道，埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)最近表示，火星居民可能使用类似比特币的加密货币进行交易。火星上将是加密货币经济。

马斯克日前评论了著名人工智能研究员、播客莱克斯 · 弗里德曼 (Lex Fridman)发布的推文，称他同意 “火星经济将使用加密货币运行”，这条推文的另一位评论者将火星居民可能使用的加密货币称为 Marscoin。

本月早些时候，马斯克表示，他 “非常有信心” SpaceX 公司将在 2026 年前把人类送上火星 : “如果我们幸运的话，也许四年。我们希望在两年内向那里派遣一支无人机。”

加密货币拥有巨大优势。火星居民使用虚拟账户而不是基于地球上标准的任何纸币，这种想法自有其道理，现金不太实际，而且很难找到合理的对账方式。旅行者可能会有专门的账户，既可以在前往火星的长途旅行中使用，也可以在火星上使用。如果使用无线电波传输，交易最多可以在大约 20 分钟内到达地球。

兑换加密货币很可能需要火星居民像我们在地球上一样拥有手持设备，他们可以根据需要进行点对点交易。在一个封闭的经济体中，这意味着每个人都有自己的账户来携带和持有资金。

比特币和加密货币社区非常符合马斯克对加密的兴趣，尽管他在 2020 年初的一次播客中透露自己 “对比特币不太了解”，但马斯克多次用比特币梗和隐晦的引用来取笑加密货币观察者。

今年 10 月份，马斯克告诉火星协会创始人罗伯特 · 祖布林（Robert Zubrin），火星殖民是人类需要完成的事情，以确保 “人类的意识得以延续”。