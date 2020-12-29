马斯克飞往夏威夷会见甲骨文 CEO 拉里 · 埃里森，后者为特斯拉第二大个人股东

12 月 29 日消息，据国外媒体报道，此前，有推文称，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆 · 马斯克（Elon Musk）的私人飞机已于上周日抵达夏威夷。

对此，马斯克在推特上回应称，他将在夏威夷会见甲骨文首席执行官拉里 · 埃里森（Larry Ellison），寻求一些建议。

此外，马斯克还补充表示，他将在当地时间周二回到特斯拉继续工作。

据悉，埃里森是马斯克的长期好友，于 2018 年加入特斯拉董事会，担任独立董事，是该公司的第二大个人股东，仅次于马斯克。本月早些时候，他搬到了夏威夷拉奈岛。

在这次会议之前，马斯克也从加州搬到了得克萨斯州。不过，他旗下的太空探索技术公司 SpaceX 和特斯拉将继续在加州运营。

马斯克表示，他这样做的原因是，为了能够密切关注特斯拉在得州奥斯汀新建的超级工厂，以及他旗下美国太空探索技术公司 SpaceX 的星际飞船项目。

目前，特斯拉正在得州奥斯汀新建一座超级工厂，而 SpaceX 在得州南部设有发射设施，而且该公司正在博卡奇卡打造新的大型星际飞船。与此同时，马斯克旗下的隧道挖掘公司 “无聊公司”也在奥斯汀设有分部。

紧接着，甲骨文也宣布将其总部从加利福尼亚州的旧金山湾区搬到得克萨斯州的奥斯汀。