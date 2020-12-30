马斯克：超级重型火箭首个原型将在 “几个月”后上天

据国外媒体报道，太空探索技术公司 SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）表示，用于星际飞船助推器的超级重型火箭助推器首个原型将在 “几个月”后完成，并准备进行飞行测试。

超级重型火箭助推器长度相当于整个猎鹰 9 号两级火箭的长度，也就是 70 米，其任务是将星际飞船送入地球轨道的四分之一处，这无疑将是有史以来建造的最大火箭助推器。超级重型火箭助推器配备多达 28 部猛禽发动机，能够在起飞时产生超过 7300 吨的推力，超级重型火箭也将是有史以来推力最强大的火箭，推力是土星 5 号火箭的 2 倍，是 SpaceX 自家猎鹰重型火箭的 3 倍以上。

虽然 SpaceX 可能还需要一段时间才能做好准备，在助推器上冒险安装 20 多部猛禽发动机，但超级重型火箭助推器将能够利用公司一整年制造和测试星际飞船原型所积累的丰富经验。

正如之前讨论过的，尽管 SpaceX 明确将重点放在星际飞船原型生产和 SN8 的高空测试上，但在过去几个月里，公司也一直在逐步推进首个超级重型火箭助推器。最近，在 SpaceX 公司位于德克萨斯州博卡奇卡的工厂内发现了首个 8 猛禽发动机结构，一个定制的通用储罐圆顶，以及一个用于向超级重型火箭储罐输送液体甲烷的超宽传输管。

12 月 22 日的航拍照片还显示，SpaceX 似乎是在一个 80 米高的高湾内进行相关工作，将属于超级重型火箭助推器原型 BN1 的两个组件堆叠在一起。虽然不可能知道 SpaceX 公司在组装 BN1 的确切程序，但至少有 12 个筒身正在堆叠阶段，还有更多筒身等待加入主助推器的 “堆栈”。

据推测，SpaceX 可能已经拥有完成组装超级重型火箭助推器原型 BN1 所需的全部 38 个钢制筒身。随着 BN1 的前圆顶已经进入高湾的堆叠过程，唯一缺少的主要组件是超级重型火箭助推器首个原型的发动机部分和着陆支架。现在还不清楚 BN1 是否会安装此前公司发布的鳍状支架，所以制造发动机组件是剩下的全部工作。

为了完成马斯克所说的仅由两部猛禽发动机提供动力的短程 “跳跃”测试，首个原型很可能更像用于 “跳跃”测试的不完整火箭，而不是能够将 2000 吨星际飞船送入轨道的东西。SpaceX 甚至有可能会制造另一个测试储罐，对超级重型火箭的全新发动机组件以及 8 部猛禽发动机组成的 “推力圆盘”结构进行独立压力测试，然后再冒险组装上大约 36 个钢制筒身。

无论如何，如果 SpaceX 公司真的能在 “几个月内”为超级重型火箭的首次 “跳跃”测试做好准备，接下来 BN1 的组装将会大幅加速。