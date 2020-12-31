加密货币交易所 Coinbase 因 “非法”销售瑞波币遭集体诉讼

IT之家12月31日消息 据报道，近日，一名客户在针对 Coinbase 加密交易所收取佣金的拟议集体诉讼中表示，尽管 Coinbase 公司明知加密货币瑞波币（XRP）是一种证券而不是一种商品，仍然选择 “非法”出售了该币。

本周，Coinbase 表示将停止向公众出售瑞波币。此前美国证券交易委员会（SEC）对 Ripple 提起诉讼，称其在没有向该机构登记的情况下出售了超过 10 亿美元的世界第三大加密货币瑞波币，误导了投资者。与此同时，其他交易所也暂停了向美国客户销售瑞波币。

而这起诉讼发生在美国最大加密货币交易所 Coinbase 申请上市的两周之后。据悉，Coinbase 申请上市将是美国第一次与加密技术相关的首次公开募股（IPO），也是加密技术行业获得主流认可的关键分水岭。在这样的一个历史时刻，比特币的交易价格创下历史新高，几乎达到了 2.9 万美元一枚。

在向旧金山联邦法院提交的诉状中，托马斯 · 桑多瓦尔（Thomas Sandoval）要求 Coinbase 赔偿他和其他消费者向该交易平台支付的瑞波币佣金。

他在诉状中表示：“直到本月下旬，Coinbase 才出售了瑞波币，其价值完全与 Ripple Co. 的成败及其高管在管理方面所做的工作有关。事实上，Ripple 公司作为一个实体的存在，完全依赖于向公众出售未经许可的瑞波币，从而为其业务运营提供资金。”

截至目前，Coinbase 拒绝就该指控置评。

据悉，美国证券交易委员会在 2017 年 7 月表示，通过出售数字资产筹集资金的公司必须遵守联邦证券法。Ripple 的一位高管本月表示，公司将对 SEC 的诉讼提出质疑，而且瑞波币是一种不需要作为投资合同注册的货币。