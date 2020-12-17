加密货币涨势如虹，比特币史上首次迈过 20000 美元

比特币史上首次迈过 20000 美元大关，这种备受争议的数字资产今年创下了又一惊人里程碑。

比特币周三在纽约时段一度上涨 7.6% 至 20，893 美元，几个月前被嘲笑的大胆预测变成了现实，并促使市场对比特币给予了更高预期。今年，比特币几乎上涨了两倍。

加密货币金融机构 Nexo 的联席创始人兼管理合伙人 Antoni Trenchev 表示，“我们有了新的分水岭，下一个目标整数关口是 30，000 美元，这是比特币新篇章的开始。媒体和散户可以适当地参与其中，因为他们显然缺席了这场上涨盛宴。”

受新冠疫情影响，比特币在 3 月份一度暴跌，降幅高达 25%，但后来扭转颓势。支持者们意识到，在通货膨胀仍低迷、中央银行大量印钞的局势下，比特币可以作为财富储值的一个手段。

此外，一些华尔街公司也对比特币产生了更大的兴趣，许多公司都试图在低利率环境中从上涨的比特币获利。例如，Guggenheim Partners LLC 最近说可能会将 53 亿美元宏观机会基金的至多 10% 投资于一个比特币信托。

QMA 投资组合经理兼董事总经理 Ed Campbell 表示：“人们倾向于涌入动能交易，因此比特币还可能有更多上涨空间。”

其他加密货币周三也纷纷走高，跟踪部分主要加密货币的彭博 Galaxy 加密货币指数最高上涨 7.2%，达世币（Dash）和莱特币（Litecoin）均至少上涨 6%。仅次于比特币的第二大电子资产以太币最高上涨 6.9%。

CoinShares 的首席战略官 Meltem Demirors 表示，比特币迈过 2 万美元大关是一个重要心理里程碑。

她在电话中说，“现在最主要的宏观经济环境，它给比特币起飞创造了完美条件，从现在开始上行速度会非常快，就算 3 到 6 个月内达到 3.5 万美元我也不会奇怪”。