超 4 亿美元资金上周流入加密货币基金和产品，创历史第二高纪录

12 月 8 日消息，据国外媒体报道，上周，随着比特币价格突破历史高位，机构投资者向加密货币基金和产品投入的资金创下了历史第二高的纪录。

数字资产管理公司 CoinShares 周一公布数据显示，仅在上周，机构投资者就向加密货币基金和产品注入了 4.29 亿美元。相比之下，三周前的最大单周资金流入为 4.68 亿美元。

数据显示，今年迄今为止，该行业的资产管理规模跃升至 150 亿美元的历史高位。相比之下，截至 2019 年底，该行业的资产管理规模仅为 25.7 亿美元。

最近一周，全球最大的加密货币基金 Grayscale 有 3.333 亿美元的资金流入，使其管理的资产超过了 124 亿美元。Coinshares 的报告称，今年到目前为止，该基金已经积累了 43 亿美元的资金流入。

今年到目前为止，市值最大的加密货币比特币已经吸引了 40 亿美元的资金流入。上周，该加密货币的价格一度涨至 19786.24 美元，打破 2017 年 12 月 18 日创下的 19783.21 美元的盘中纪录，创下历史新高。

比特币是一种用区块链作为支付系统的加密货币，由中本聪在 2009 年基于无国界的对等网络，用共识主动性开源软件发明创立，通过加密数字签名，不需通过任何第三方信用机构，即可解决电子货币的一币多付、交易安全等问题。

比特币的最小单位是 “聪”，这是根据传闻中的比特币开发者中本聪的名字来命名。一个聪相当于一个比特币的一亿分之一。