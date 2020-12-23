美国 SEC 起诉加密货币公司 Ripple ，称其非法销售 “瑞波币”

12 月 23 日消息，据国外媒体报道，美国证券交易委员会 (SEC)今天宣布，已对瑞波（Ripple）及其两名高管包括首席执行官布拉德 · 加林豪斯 (Brad Garlinghouse)和联合创始人克里斯蒂安 · 拉森 (Christian Larsen)提起诉讼，指控他们通过一项未注册的、正在进行的数字资产证券发行筹集了超过 13 亿美元。

SEC 宣称瑞波币是一种证券，并指控 Ripple 和两位高管从 2013 年开始通过向美国和全球投资者出售名为 XRP（瑞波币）的数字资产，在未注册的证券发行中筹集资金。还分发了数十亿 XRP，以换取劳动力和做市商服务等非现金对价。根据起诉书，除了组织和推广用于为公司业务融资的 XRP 销售外，Larsen 和 Garlinghouse 还进行了未注册的 XRP 个人销售，总额约为 6 亿美元。

起诉书称，被告没有登记他们对 XRP 的报价和销售，也没有获得任何注册豁免，违反了联邦证券法的注册规定。

美国证交会执法部主任 Stephanie Avakian 表示，瑞波、Larsen 和 Garlinghouse 没有登记他们正在进行的向散户投资者出售数十亿 XRP 的报价和销售，这使得潜在买家无法充分了解 XRP 和瑞波的业务。加林豪斯和拉森未能注册 XRP，其就是对瑞波公司的一项投资，最终也只是让他们两人得到了好处。

根据美国证券交易委员会（SEC）的规定，个人和加密公司必须向证监会登记其发行的证券，如果符合证券资格，则必须获得豁免。然而，哪些代币符合证券的资格，仍然是一个极具争议的话题。长期以来，加密行业一直在等待美国证券交易委员会（SEC）的澄清，或是有关这一主题的新立法。

Ripple CEO 加林豪斯称瑞波币是一种货币，不需要注册为投资合同。事实上，美国司法部和财政部已经在 2015 年认定瑞波币是一种虚拟货币，其他 G20（20 国集团）监管机构也已经这样做了。没有其他国家将瑞波币归类为证券。并且质疑其动机。

Ripple 董事会成员兼 SBI Holdings 首席执行官 Kitaka Kitao 表示，他 “乐观地认为 Ripple 将在最终裁决中获胜。”Kitao 表示，日本金融监管机构 “已经明确表示 XRP 不是证券”，并预计美国监管机构也会得出相同的判决。但瑞波公司 (Ripple)首席技术官大卫 · 施瓦茨 (David Schwartz)却没这么乐观。

瑞波币市值超过 200 亿美元，是世界上最具价值的数字加密货币之一。它是由 Ripple 创始人于 2012 年创建并分发的，旨在促进快速跨境支付。

这一消息传出，导致 XRP 的价格大幅下跌，上周已下跌逾 20%。截至发稿，瑞波币价格为 0.41 美元。

拉森表示，今年早些时候，由于对监管日益感到失望，Ripple 正考虑将业务迁出美国。