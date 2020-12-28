工信部副部长刘烈宏：持续打造高质量 5G 网络，大力推进 6G 研究

IT之家12月28日消息 据工业和信息化部网站，12 月 21 日、27 日，工业和信息化部副部长刘烈宏先后出席中国联通、中国电信和中国移动 2021 年工作会议并讲话。

IT之家了解到，刘烈宏在讲话中通报了 2020 年信息通信业发展情况，介绍了 2021 年工信部相关重点工作考虑。

一是促进基础设施建设者的根基更加稳固。持续打造高质量 5G 精品网络，深化行业虚拟专网在重点行业的部署，形成 “以建促用，建用结合”的良性发展模式。加快工业互联网发展，深入推进云网融合，提升基础网络的支撑能力，加强关键信息基础设施安全保障。

二是促进技术创新推动者的能量更加强劲。加快 5G 技术创新，加强芯片、终端模组、边缘计算、网络切片等关键技术研发攻关。提升云网技术创新能力，深入挖掘 DICT 融合潜力。大力推进 6G 愿景和需求研究，加强关键技术预研和储备。

三是促进融合生态塑造者的影响更加广泛。推广 5G 新型应用和产品，繁荣 5G 消费市场生态。推动 5G 与垂直行业深度融合，打造更多典型应用场景。推动 “5G + 工业互联网”在更广范围、更深层次、更高水平上实现创新发展。

四是促进优质服务示范者的口碑更加优良。持续做好电信普遍服务试点，着力解决垃圾信息、电信网络诈骗、老年人运用智能技术困难等人民群众最关心最直接最现实的问题。坚持抓好行风建设，进一步提升用户满意度，做好重大活动的通信保障。

五是促进机制改革探索者的活力更加迸发。建设专业化的组织运营体系，激发内生动力，做强行业生态链、提升行业价值链。建立市场化人才机制，加强专业人才队伍的培养，完善考核激励机制，充分激发企业改革探索的活力。