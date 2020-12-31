国外网友使用 3D 打印自制苹果 MagSafe Duo 磁吸充电器

IT之家12月31日消息 国外一名网友在 reddit 论坛发布了自己用 3D 打印机制作的苹果 MagSafe Duo 立式充电底座。这款产品做工优雅，高度恰好与 iPhone 手机对应，便于边充电边使用 iPhone。右侧设计为带有支架的 Apple Watch 充电器，可以用来给苹果手表进行充电。该产品并不是基于 MagSafe Duo 改造，而是将独立的的苹果 MagSafe 手机磁吸充电器与 Apple Watch 充电器固定在支架上完成，两个充电模块均可拆下。

这名网友使用 3D 打印制作的支架，不仅可以无缝安装两个原装磁吸充电器，相比 MagSafe Duo 还能够使手机立起来。但是缺点也是有的，那就是需要两根线，连接两个充电器才可以同时使用。

下图可以看出，这款产品设计了精确的线槽，方便固定两条充电线，且有着双边出线方案，尽力做到了整洁美观。

IT之家了解到，苹果 MagSafe Duo 双项充电器目前售价高达 1049 元，但是分别购买手机用的 MagSafe 充电器以及 Apple Watch 磁力充电线，价格仅需 329+283 共 612 元。使用 3D 打印的成本目前仍有些高，如果这款支架能够量产，将为苹果用户提供新选择。