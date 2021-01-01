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三星 Galaxy Smart Tag 追踪器通过认证：实拍图曝光

2021/1/1 20:34:04 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 1 月 1 日消息 三星正准备在 1 月份推出下一代 Galaxy S 系列智能手机。除了旗舰机之外，该公司还将推出一款新的追踪器。今天，外媒 91Mobiles 已经发现了由 NCC 认证提供的实拍图。

根据报道，一款三星设备出现在 NCC 认证网站上，型号是 “EI-T5300”，名称是 “Galaxy SmartTag”。这与欧盟知识产权局的商标申请相一致，该商标申请显示它是一款物体追踪器。此外，一款型号相似的设备也通过了印尼电信认证。

有两组图片，虽然二者的正面中心都有一个圆环，但其中只有一个有 “Galaxy SmartTag”的名称。在背面，有一个三星的品牌。

就像早期的报道一样，这次 NCC 上市的图片也显示，该设备在一个角落有一个孔，可能是用来连接挂绳的。

IT之家了解到，该追踪器是一个依靠蓝牙低能耗技术的设备。本身有一个电池，能够定位物体，如钥匙、钱包、遥控器、耳机塞、智能手机等。即将推出的三星追踪器预计还将具备蓝牙 5.1、UWB(超宽带)、与 NFC 交互和 RFID（射频识别）等功能。

三星目前还没有正式透露这款 SmartTag 的细节，预计其将在 1 月 14 日的 Galaxy S21 发布会上发布。

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关键词：三星Galaxy Smart Tag

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