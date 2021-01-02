2021 年全球电动汽车市场的四个观察

2020 年如果被称作是电动汽车元年的话，2021 年将是电动汽车迈出大步的年份。从电动汽车规模来看，新的一年，电动轿车品牌数量会增多，电动皮卡车会步入交付；从电动汽车成本来看，为电动汽车提供动力的电池，其成本会下降，性能会大幅度跃进。此外，消费者对电动汽车的接受程度也在提升。

电动皮卡车

和全球其它地方不一样的是，美国采用电动皮卡车的步伐在加快。

皮卡车是乘用车市场中的最大构成部分，因此在这种市场结构未发生变化的情况下，市场对电动皮卡车的选择将是必然趋势，最终将达到对电动汽车的大规模采用。

报道称，2021 年将是消费者开始选用电动皮卡的首个年份。

相信将看到 Rivian R1T 纯电动皮卡进入交付阶段，至少几款 Hummer EV，也许还有洛兹敦汽车公司 (Lordstown Motors)旗下的 Lordstown Endurance 电动皮卡车也将进入消费者市场。

据媒体报道称，美国电动汽车品牌 Rivian 旗下的首款纯电皮卡车 Rivian R1T，是一款科技感十足的电动皮卡车型，拥有不俗的越野能力，百公里加速仅需 2.8 秒，表现非常亮眼，因此其量产车型的到来也非常值得期待。

通用汽车旗下 Hummer EV 电动皮卡车，搭载其特有的 Ultra Vision 系统，在全车布置 18 个摄像头，为躲避障碍物创造了很好的条件。此外该车还支持 Super Cruise 系统，可以实现 L2 级自动驾驶，并且支持蓝牙钥匙、远程操控等一系列主流的智能化应用。其动力系统也很好，Hummer EV Edition 1 版本配备了三电机 e4WD 驱动系统（包含扭矩矢量控制），最大功率可达 1000Ps。官方声称，这台车的百公里加速不到 3 秒。

洛兹敦汽车公司是电动汽车产品市场的后来者，它计划利用位于美国俄亥俄州洛兹敦的前通用汽车工厂来生产 Lordstown Endurance 电动皮卡车。该公司首席执行官史蒂夫 · 伯恩斯 (Steve Burns)在 2020 年 4 月份时曾表示，Lordstown Endurance 是一款具有轮毂电动机且续航里程为 250 英里的全尺寸皮卡车，将于 2021 年年初开始交付。该公司计划首年实现 Lordstown Endurance 交付量达到 2 万辆，之后产能逐渐提升，并且扩大产品阵容。

此外，特斯拉公司表示，其 Cybertruck 电动皮卡车将在 2021 年年底到来。不过鉴于电动皮卡车投产的复杂性，业界对该产品投产时间这一预期表示怀疑。尽管如此，业内对 Cybertruck 的即将到来还是感到惊喜。

至于福特电动皮卡车 Ford F150 Electric，其推出时间已经被推迟到 2022 年年中。

因此分析认为，与美国皮卡车总市场相比，2021 年能够交付的电动皮卡车车型的实际数量将相对较低。但是尽管如此，电动皮卡车交付的开始，将仍然是美国电动汽车发展中的一个重要里程碑。

这将会慢慢改变皮卡车买家的消费心态，并为更多电动皮卡车型号的推出以及更高销售数量的到来奠定基础，而这一切可能是在 2022 年至 2023 年发生。

电动汽车产量将更高

尽管电动皮卡车在 2021 年入市数量将相对较低，但市场在今年将会看到更多型号的电动汽车推出。

今年，随着奥迪 Q4 e-tron、奔驰 EQA 和宝马 iNEXT 的上市，高端车型正在大踏步迈向电动化。

随着如此多的高端品牌进军高端电动汽车市场，这无疑会推动那些高端车型消费者放弃购买燃油汽车，而转为购买和使用电动汽车。

在豪华轿车市场，经过几次延误之后，电动汽车初创公司 Lucid Motors 已经宣布，其首款电动汽车 Lucid Air 的基本版 Air Pure 将于今年春季上市，这款车被看作是特斯拉 Model S 的有力竞争对手。分析认为，该公司产品在 2021 年上市数量可能不大，但消费者对该公司产品的技术和性能有令人兴奋的期待。如果该公司产品在今年能够取得成功，它在 2022 年可能会创造惊奇。

在非豪华车型市场，继其电动汽车 Leaf 之后，日产汽车的电动跨界车 Ariya 去年 9 月份已经亮相。业界认为，该公司的电动汽车入市数量不会太低。

此外，还有大众 ID.4 和福特 Mustang Mach-E 等电动汽车车型，这些车型在 2021 将会有更高的产量。

讲到产量必须提及特斯拉的 Model Y。该款车在 2020 年发布并且实现了量产，在 2021 年其产量必将大规模增长。

值得一提的是，在 2021 年，特斯拉还计划在旗下另外三个电动汽车超级工厂 (德国柏林工厂、中国上海工厂和美国德州工厂)开始生产 Model Y，也即在 2021 年该公司在三个不同大陆的 4 家不同工厂生产 Model Y。

毫无疑问，特斯拉 Model Y 将在 2021 年的产量和交付量将达到极高水平。

电池成本和性能

就为电动汽车提供动力的电池而言，分析认为 2021 年的发展趋势将是，电池成本将会降低，电池的性能也将会持续得到强有力改进。一些汽车制造商认为，电池的成本可能会降低至每千瓦时 100 美元这个里程碑。

这将使电动汽车不仅在总体拥有上更便宜，而且对更多的消费者来说，售价也更加能够接受，这将加速汽车制造商群体产品的电动化进程。

消费者对电动汽车的看法

研究表明，消费者对电动汽车的接受程度已经发生重大转变，逐渐开始从购买传统的燃油汽车而在转向购买电动汽车。消费者认为，随之而来的将是传统燃油汽车价格的下跌，而电动汽车的市场需求将会提升。

分析预计，到 2025 年，只有一小部分新购车者仍然不认可电动汽车的优势。但是大多数业内分析师认为，电动汽车的普及要到 2030 年和 2040 年才能实现。

不过，分析师们在 2021 年可能调整他们的预期，认为电动汽车时代的到来会提前。因为，这一切已经变得更加明显，但是整个行业似乎还没有准备好迎接这一转变，汽车制造商无疑必须加快步伐调整他们的计划。