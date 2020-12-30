开了就回不去：调查称英国只有不到 1% 的电动汽车车主想换回燃油汽车

2 月 30 日消息，据国外媒体报道，在英国，根据一项新的调查显示，一旦转向使用电动汽车，英国只有少于 1% 的电动汽车车主想要换回燃油汽车。

该调查是 Zap-Map 在 2020 年 11 月进行的，共有 2000 名电动汽车司机参与，调查显示绝大多数人不会再回过头使用汽油或柴油动力汽车。

这一结果有力地证明了消费者对环境友善汽车的态度发生了根本性的转变。在 2020 年 11 月进行的这项调查中，超过 2000 名受访者表示，91% 的人对用汽油或柴油车辆取代电动汽车表示 “不感兴趣” ; 与此形成鲜明对比的是，只有不到 1% 的人想回归燃油车。9% 的人说他们不确定。有趣的是，人们对纯电动汽车比插电式混合动力汽车的满意度更高。

在纯电动汽车中，大众 ID. 3 获得了 100% 的满意度，其次是特斯拉 Model 3 和起亚 e-Niro 都获得了 96% 的满意度。

Zap-Map 的联合创始人梅兰妮 · 沙弗勒博瑟姆 (Melanie Shufflebotham)对调查结果发表了评论 :“我们最新的民意调查显示，改用清洁能源汽车的影响是强烈而持久的。在我们的每一项调查中对电动汽车的支持都在与日俱增，即使是在像 2020 年这样具有破坏性的一年。”

在英国，2020 年是电动汽车销量增长强劲的一年，而整个汽车市场却出现了下滑。其结果是，该国电动汽车市场份额增长了两倍多，达到 9.7%。