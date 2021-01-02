魅族 Lipro 预热：健康光照有助于减缓阿尔兹海默症

IT之家1月2日消息 魅族 Lipro 智能家居今日发布海报，称健康光照可以减缓阿尔兹海默症。调查报告显示，2015 年至 2030 年见全球阿尔兹海默症死亡人数将增加 40%。这种疾病也称为 “老年痴呆”，患者的短期记忆能力将严重下降，甚至无法生活自理。魅族此前也发布海报表示，“因睡眠引发的疾病危害高达 13 种，非健康光源扰乱人类昼夜节奏，可引起睡眠问题”。这两幅海报均表明于 1 月 5 日召开的魅族 Lipro 智能家居新品发布会上，将发布有助于改善人们健康的新产品。

IT之家了解到，此前美国麻省理工学院的研究表明，40Hz 的光照和低频声音结合，有助于防止神经元细胞损伤，从而预防阿尔兹海默症。这项研究使用小鼠做实验，每天给予一小时的 40Hz LED 灯光刺激，持续 3~6 周，可以防止小鼠神经元细胞变性，炎症基因表达减少。这种光照疗法可以诱发一种 “伽马振荡”脑电波，有助于减少β- 淀粉样斑块的生成和神经缠结分子数量。这些有害物质是导致阿尔兹海默症的直接原因。同时，40Hz 的音频也有类似的效果，而且二者结合可以相互促进。

关于睡眠方面，IT之家了解到短波长的蓝色光可以干扰人的睡眠节律，抑制松果体分泌褪黑素，这种物质能够使人产生困意。魅族 Lipro 智能家居即将发布的灯光产品，预计将会采取措施专门抑制有害的蓝光，从而尽可能减少对于人体睡眠节律的干扰。具体魅族将发布哪些新技术、新产品，还需要等到 1 月 5 日魅族 Lipro 智能家居新品发布会揭晓。