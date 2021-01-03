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微信：红包封面审核周期调整为三个工作日

2021/1/3 12:28:42 来源：IT之家 作者：骑士 责编：骑士
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IT之家1月3日消息 此前微信官方宣布，免费送出敦煌研究院、肯德基和使命召唤手游主题红包封面。微信官方称，2020 年的最后一天，送你 2021 年第一款封面。迎来了哔哩哔哩“2020 最美的夜”、跑跑卡丁车“冷兔”红包封面。不过这些红包封面都是限时的

IT之家了解到，2020 年 12 月 9 日起，微信红包封面开放平台支持个人创作者定制专属红包封面，符合条件的个人创作者可在电脑端前往官网定制，价格为 1 块钱一个。

今天，微信红包官方称，为保证微信红包封面功能的使用体验，即日起至 2021 年 2 月 26 日，红包封面审核周期将调整为三个工作日。红包封面审核标准保持不变，可于平台「帮助中心」查看。

另外，上传符合标准的封面素材并补充相关证明材料（如原创版权证明、商标使用证明、肖像使用证明等），有助于提高审核通过率。定制方可根据平台审核周期，合理调整封面素材及上传时间。

微信此前表示，定制专属红包封面的个人创作者需要已开通视频号，并且完成视频号认证。个人和企业主体定制的红包封面，定制流程、设计规范、审核标准等均一致。

价格方面，红包封面的定制价格修改为 1 元 / 个，购买 n 个则 n 个用户可以使用此款红包封面。最少购买个数为 1 个。

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关键词：微信红包

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