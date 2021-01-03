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消息称摩托罗拉将推出一款低价 5G 手机，首批采用高通 400 系的 5G 芯片

2021/1/3 12:31:37 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 1 月 3 日消息 据外媒 Techniknews 报道，摩托罗拉正准备在 2021 年推出一款廉价的 5G 机型。这款机型的代号为 Ibiza，它将成为首批采用 400 系列高通 5G 芯片的机型之一。

高通已经在 IFA 2020 上宣布将推出这种支持 5G 网络的 400 系低端 SoC，这款芯片被称为 “ SM4350”，基于 “ Holi”芯片组。

▲ 图源：Techniknews ，下同

该机型采用了 720 x 1600（HD +）的分辨率的 LCD 显示屏，支持 90Hz 刷新率，但不支持 HDR，前面板为水滴形设计。拥有 4 GB 的运存和 128 GB 的机身存储。此外，该机型号为 “ XT2137”。

其他方面，该机将搭载 13MP 的前置摄像头（三星 s5k3l6），以及后置 48 MP 主摄（s5kgm1st）+5MP 微距（s5k5e9）+2MP 景深镜头（豪威 ov02b1b），内置与摩托罗拉 G9 Play 相同的 5000 mAh 电池，运行最新的 Android 11 操作系统。

IT之家了解到，外媒推测该手机将在 2021 年第一季度推出。

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关键词：摩托罗拉

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