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《英雄联盟》VG 俱乐部宣布更名：RARE ATOM，简称 RA，回归武汉

2021/1/3 13:25:59 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家1月3日消息 随着《英雄联盟》LPL 2020 全明星赛事的结束以及 2021 LPL 春季赛的到来，又有一家电子竞技俱乐部宣布改名，这就是原 VG 电子竞技俱乐部英雄联盟分部，现在的 RA 电子竞技俱乐部。

【俱乐部更名公告】

致各位关注我们的朋友们：

原 VG 电子竞技俱乐部英雄联盟分部从即日起，正式更名为 RA 电子竞技俱乐部（全称：RARE ATOM，简称 RA）

凡是过往皆为序章，凡是将来希望璀璨。新赛季战队以 RA 之名从新出发。我们将秉承 “追求卓越，战无止境”的战队精神，开启崭新的未来爆发出无穷的能量！

俱乐部将于 1 月 5 日下午 15 时，在武汉召开官方更名暨品牌发布会 ，更多详情敬请关注。

感谢大家一直以来对于战队的关注与支持，之后 RA 将以全新的面貌更好的状态开启我们的新征途，坚定初心，逐梦前行！

IT之家了解到，VG电子竞技俱乐部成立于 2012 年 9 月 21 日，旗下拥有DOTA2、英雄联盟、守望先锋、CS:GO 等多个项目分部。旗下英雄联盟分部在 2017 年取得 LSPL 夏季赛冠军，在 2019 年 12 月取得德玛西亚杯四强，在 2020 年取得全国电子竞技大赛冠军等成就。

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关键词：英雄联盟

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