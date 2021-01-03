中信证券：国产特斯拉 Model Y 降幅超市场预期，预计 2021 年中国销量有望超 18 万辆

IT之家 1 月 3 日消息 中信证券指出，1 月 1 日，国产特斯拉 Model Y 上市，入门价格 33.99 万元，降幅超市场预期。国产 ModelY 价格已明显低于 BBA 同级别燃油车，预计 2021 年中国销量有望超 18 万辆，中长期稳态销量有望超 40 万辆。中国电动化供应链制造能力领先、成本优势明显，特斯拉国产化后加速本土零部件采购，Model Y 国产化后将推动产销量迈向新台阶，继续推荐具备全球竞争力、受益特斯拉放量的供应链龙头公司。

作为一款中型 SUV 的 Model Y，它的起售价为 33.99 万元，此前为 48.8 万元人民币，下调 14.81 万元。而特斯拉 Model Y 的 Performance 高性能版起售价为 36.99 万元人民币，此前为 53.5 万元人民币，下跌 16.51 万元。

IT之家了解到，根据乘联会的数据显示，今年 11 月份，特斯拉 Model 3 销量达 21,604 辆，同时，今年 1-11 月，Model 3 在国内累计销量突破 11 万辆，提前锁定 2020 年度新能源车型销冠。按照马斯克的目标，2020 年特斯拉全球销量能达到 50 万辆，这一数据，将超过比亚迪在 2019 年实现的 45 万辆总销量成绩。