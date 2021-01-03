消息称特斯拉 Model Y 预售火爆影响大，蔚来回应官网遭遇大量退单：消息不实，已发起投诉

IT之家 1 月 3 日消息 1 月 1 日，特斯拉宣布，国产中型 SUV Model Y 正式上市，这也是特斯拉首次在中国开始销售 “SEXY”组合全线产品。特斯拉 Model Y 拥有 Performance 高性能版与双电机全轮驱动版两个版本，长续航版 33.99 万元，高性能版 36.99 万元。

据老板联播报道，在 Model Y 发售的当天，网上有爆料称特斯拉直接的竞争对手蔚来惨遭大规模退单。蔚来的 SUV 车型 EC6 和 ES6，售价分别为 36.8 万元起和 35.8 万元起，是 Model Y 直接的竞争产品。对此，蔚来方面回应称：“官网系统遭遇大规模退单的消息不实，我们已经对相关平台发起投诉了。”

另外蔚来官方微博还表示，忠于让自己「来电」的选择，不要问「Why」。似乎有所暗示。





蔚来表示，“是对手，也是队友。2021，一起加电前行”。并且，蔚来给出了针对特斯拉车主的额外优惠政策。“欢迎试驾蔚来，即使最终选择特斯拉，仍可免费获得NIO Power 3次一键加电服务。”

IT之家获悉，值得注意的是，蔚来汽车联合创始人兼总裁秦力洪透露将在 2021 年 1 月 9 日举行的 NIO Day 活动上发布旗下首款轿车、150kWh 电池、NT2.0 自动驾驶平台以及第二代换电站。

此前知名特斯拉配件网站 Tesmanian 援引消息人士称，在消息公布后的 10 小时内，订单数量就飙升至逾 10 万辆。该媒体还称，目前大约有 300 辆中国制造 Model Y 已经从特斯拉上海超级工厂生产出来，这 300 辆新型电动车全部用于展示目的。

据第一财经报道，针对上述预测的订单量，特斯拉内部人士回应称：“Model Y 的预订和试驾都非常火爆，但是 10 小时 10 万订单的数据被夸大了。”