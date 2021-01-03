小米 Poco F2 即将在印度发布：搭载高通骁龙 732G SoC，神似 Redmi K30 4G

IT之家1月3日消息 小米旗下的品牌 Poco 官方推特账号发布了一段视频，回顾了 2020 年在印度市场取得的成就，同时预热了 2021 年的新品，包含 F2 型号手机。同时，一段新机的上手视频也遭到了泄露，展现了这款机型的外观。该手机与中国版 Redmi K30 4G 手机十分相似。

Poco F2 预计将搭载高通骁龙 732G SoC，这款芯片是 730G 的升级版，其 CPU 最高频率将提升至 2.3GHz，Adreno 618 GPU 核心也有着 15% 的性能提升。目前国内在售的 Redmi K30 4G 手机搭载骁龙 730G SoC，配备 120Hz 显示屏，索尼 6400 万像素主摄，提供 6+128GB 至 8+256GB 的存储配置，售价 1269 元起。

根据外媒 techtimes 消息，目前小米 Poco F2 手机的爆料信息显示其同样具有 120Hz AMOLED 屏幕，后置四摄设计，同样具备全功能 NFC。与 K30 4G 不同的是，电池容量由 4500mAh 缩减为 4250mAh。

IT了解到，此前小米在印度发布了 Poco F2 Pro 机型，就是 Redmi K30 Pro 的海外版本，同样搭载高通骁龙 865 移动平台。由此看来，即将在印度发布的 F2 机型参数基本可以确定。