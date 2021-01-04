《英雄联盟》2021 LPL 春季赛赛程公布

IT之家1月4日消息 英雄联盟官方今日发布通知，公布了 2021 年英雄联盟职业联赛（LPL）春季赛赛程。官方表示，坎坷的 2020 年终已过去，2021 年 LPL 比赛将回到线下。1 月 9 日 17:00，2021 LPL 春季赛将于上海虹桥天地演艺中心的 LPL 主场正式开启，首日揭幕战由 TES 对战 SN，EDG 对战 OMG。此外，随后赛事也将在苏州 LNG 主场场馆：阳澄国际电竞馆，深圳 V5 主场场馆：深圳广播电影电视集团龙岗制作中心举办。

IT之家了解到，LPL 春季赛共持续 10 周，将有滔博、iG、V5、RNG、LGD 等战队参赛，比赛持续到 3 月 28 日。

本赛季线下售票将于 1 月 4 日 14:00 正式开启 1 月 9 日 ~ 1 月 17 日的门票售卖 ，此后每周周一固定开启下一周的门票售卖。除上海 LPL 主场外，西安、深圳、苏州的俱乐部主场也将在赛季期间陆续开放售票

购票渠道：

观众可通过英雄联盟赛事官方渠道（赛事官网（LPL.QQ.COM）、掌上英雄联盟 App、“英雄联盟职业联赛”微信公众号、英雄联盟赛事官方小程序 “LPL Plus”）或直接使用猫眼 App、猫眼小程序、美团 / 大众点评 App - 猫眼演出赛事进行购票。

购票规则：

每位用户可通过英雄联盟任一大区游戏角色的 QQ 号进行购票，每位符合购票条件的用户每场次限购两张门票；

购票时，每张门票需要绑定一个有效实名身份证件信息（内地居住的公民可使用身份证；港澳台居民可使用港澳居民来往内地通行证及台湾居民来往大陆通行证；海外用户可使用外国护照）；

观赛进场前，请携带本人购票时绑定的有效实名身份证件，并交由工作人员进行身份核实。核实成功后方可进场。

防疫政策：

出于疫情防控的考量，LPL 上海主场将进行隔座，并且暂时只开放部分区域进行现场观赛。

按照疫情防控要求，凡购票人员均需出示：