曝荣耀 V40 将于 1 月 12 日正式发布，荣耀重组后的首款机型

IT之家1月4日消息 新荣耀独立后的第一款机型荣耀 V40 现已正式通过工信部入网审核以及电信备案等，数码博主 @数码闲聊站 今日爆料称，该系列机型将于 1 月 12 日正式发布。

通过荣耀 V40 的入网认证信息来看，该机标配华为 HW-110600C0x 充电器，支持最高 66W 电荷泵快充，产地为广西桂林，运行安卓系统。

据目前已有信息，荣耀 V40 将搭载联发科目前最强的天玑 1000 + 芯片，采用 120Hz 挖孔曲面屏，将支持 300Hz 触控采样率。此外，该机支持 45W 无线快充，采用经典“腕表四眼表盘”式后置镜头设计。

其他方面，有爆料者称 V40 将配备 5000 万像素主摄像头，Pro 版本后置三摄，Pro + 版本后置四摄，运行基于安卓 10 的 Magic UI 4.0 + HMS 系统。

IT之家曾报道，荣耀 V40 系列机型现已上架京东商城，确认包括 V40、V40 Pro、V40 Pro+三款。

腾讯《深网》报道称，荣耀 CEO 赵明在一场员工沟通会上明确提出，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。赵明还提到，荣耀计划于 2021 年一月发布 V40 系列手机，V40 将采用此前库存的联发科芯片。

2019 年 11 月 26 日，荣耀发布了 V30 和 V30 Pro 两款机型，搭载华为海思麒麟 990 SoC，6GB 运存起步，是业内首款全系支持 5G 双模全网通手机。作为参考，当时的首发价为：

荣耀 V30 的 6GB+128GB 版本价格为 3299 元；

荣耀 V30 的 8GB+128GB 版本价格为 3699 元；

荣耀 V30 PRO 的 8GB+128GB 价格为 3899 元；

荣耀 V30 PRO 的 8GB+256GB 价格为 4199 元。

▲ 荣耀 V30 Pro