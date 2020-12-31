华为花粉俱乐部官方微博上线：从零开始，与荣耀彻底分家

IT之家12月31日消息 在华为与荣耀品牌分离以前，微博上 “花粉俱乐部”只有一个。自从两个品牌分离之后，“花粉俱乐部”账号正式更名为 “荣耀俱乐部”，其认证信息也变为荣耀终端有限公司。然而，此前花粉俱乐部账号的所有粉丝，也随着微博账号的更名被荣耀带走，只不过荣耀手机的粉丝将不能拥有 “花粉”这个名字。华为在 2020 年的最后一天，注册新的“华为花粉俱乐部”微博账号并通过认证，作为华为花粉在微博的新根据地。

根据资料显示，微博 @荣耀俱乐部尽管已经更名并变更主体，但是其历史微博全部得到了保留，最早可追踪至 2012 年 6 月 14 日的第一条微博，目前该账号有着近 600 万粉丝。与之相比，新成立的 @华为花粉俱乐部微博账号，截至发稿仅有 2508 名粉丝，目前没有发送微博。

不仅微博账号进行了变更，IT之家了解到荣耀、华为两个品牌的官方社区 App 也进行了分离。12 月 15 日荣耀俱乐部 App 宣布消息，开启预约活动，此前花粉俱乐部的相关内容和活动会全部迁移至新的 App。

截止到目前，华为的花粉俱乐部 App 名称没有变更，图标更新为红色底色。新版的荣耀俱乐部 App 昨日正式上线，但目前还不能够在应用商店找到，需要用户到花粉俱乐部网站、花粉俱乐部 App 获取链接单独下载。根据微博 @秀数码消息，现在登陆新版 App 可以直接领取荣耀俱乐部元老勋章。

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