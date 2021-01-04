荣耀 V40 系列手机今天开启预售：“破茧重生”，搭载瀑布曲面屏

IT之家 1 月 4 日消息 新荣耀独立后的第一款机型荣耀 V40 已通过工信部入网审核以及电信备案等，现在海报显示，荣耀 V40 系列 1 月 4 日起开启预约，该手机采用了大曲率的瀑布曲面屏，主题是“破茧重生”。

据微博博主@龙二Pro 消息称，荣耀 V40 在各大线下渠道门店都已经开启预约，如果不出意外的话，发布时间还是在 1 月 12 日，不过很有可能从线下转到线上。

IT之家获悉，通过荣耀 V40 的入网认证信息来看，该机标配华为 HW-110600C0x 充电器，支持最高 66W 电荷泵快充，产地为广西桂林，运行安卓系统。

据目前已有信息，荣耀 V40 将搭载联发科目前最强的天玑 1000 + 芯片，采用 120Hz 挖孔曲面屏，将支持 300Hz 触控采样率。此外，该机支持 45W 无线快充，采用经典 “腕表四眼表盘”式后置镜头设计。

其他方面，有爆料者称 V40 将配备 5000 万像素主摄像头，Pro 版本后置三摄，Pro + 版本后置四摄，运行基于安卓 10 的 Magic UI 4.0 + HMS 系统。

腾讯《深网》报道称，荣耀 CEO 赵明在一场员工沟通会上明确提出，荣耀的目标是成为国内手机市场第一。赵明还提到，荣耀计划于 2021 年一月发布 V40 系列手机，V40 将采用此前库存的联发科芯片。