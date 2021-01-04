陈明永发布新年致辞：2021 年 OPPO 要破局高端，Find X3 将于一季度发布

1 月 4 日，OPPO CEO 陈明永发表新年致词。他指出，2021 年 OPPO 要以 Find X3 旗舰产品发布为契机，实现品牌破局，跻身全球高端旗舰第一阵营。

“第一季度发布的 Find X3，将成为 OPPO 品牌强势突破的‘开山之作’，也是我们的‘十年理想之作’。”

陈明永表示，OPPO 要成为万物互融时代的引领者，完成从单一的手机公司到生态型科技公司的跨越。当前，手机业务仍然是 OPPO 的基石，Find 系列志在破局高端，Find X3 将于第一季度推出。

此外，陈永明总结了 2020 年 OPPO 的表现。他认为，2020 年，是变幻莫测的一年，也是 OPPO 最为关键的调整与变革之年。

去年 4 月，OPPO 进行新一轮组织架构调整，成立中国区，刘波担任中国区总裁。同时，老将刘列归队，担任全球营销总裁。

产品方面，过去一年 OPPO 重新梳理了手机产品线，砍掉 “Ace 系列”，保留 A 系列、Reno 系列和 Find 系列，覆盖入门级、中端与高端定位。同时加大 IoT 布局，去年年初发布首款智能手表，去年 10 月份推出首款智能电视 OPPO S1。

“2020 年，OPPO 取得了逆势增长，尤其是后半年，增长态势喜人。在东南亚，OPPO 继续保持市场领先地位；在印度，扩大销量的同时，品牌偏好度提升 33%；在西欧和日本，出货量都取得了超过两倍增长；在全球，ColorOS 用户规模接近 4 亿。最新推出的 Reno5 系列，打破了几代 R 系列的首销周纪录，销量攀至新高峰！与此同时，我们还进一步丰富了 IoT 品类，完成了智能电视、手表、耳机等产品布局，万物互融迈向新阶段。”

市场调研机构 Canalys 公布的 2020 年 Q3 全球手机出货量数据显示，2020 年第三季度，OPPO 出货量达 3100 万台，位居全球第五。

以下为陈永明新年致辞全文：

各位伙伴：

新年好！刚刚结束的 2020 年，是变幻莫测的一年，也是 OPPO 最为关键的调整与变革之年。

年初，我们采取积极有效措施，成功克服了疫情的影响；紧接着，我们调整了组织架构，梳理了产品线，陆续推出 Find X2、Reno4 和 Reno5 等广受欢迎的产品。不久前，我们提出 “科技为人，以善天下”品牌信仰，并明确 “3+N+X”的科技跃迁战略，进一步坚定了 OPPO 之于用户的价值与使命。

2020 年，OPPO 取得了逆势增长，尤其是后半年，增长态势喜人。在东南亚，OPPO 继续保持市场领先地位；在印度，我们扩大销量的同时，品牌偏好度提升 33%；在西欧和日本，我们的出货量都取得了超过两倍增长；在全球，ColorOS 用户规模接近 4 亿。特别让人欣慰的是，Reno 系列一代比一代受欢迎。最新推出的 Reno5 系列，打破了几代 R 系列的首销周纪录，销量攀至新高峰！与此同时，我们还进一步丰富了 IoT 品类，完成了智能电视、手表、耳机等产品布局，万物互融迈向新阶段。

这种局面实属不易，我由衷感谢大家！

在新的一年，OPPO 要奋进向上，致力成为万物互融时代的探索者和引领者。我们要将用户体验放在首位，为用户提供 “智慧懂你、无缝连接、信赖安全、创新设计”的完整体验，满足人们对品质生活的向往。OPPO 要从单品智能、垂直场景向融合场景跨越，完成从单一的手机公司到生态型科技公司的跨越，打赢关键转型之仗。

九层之台，起于累土。手机业务是 OPPO 的基石。尤其需要强调的是，2021 年正值我们高端旗舰——Find 系列十周年。第一季度发布的 Find X3，将成为 OPPO 品牌强势突破的 “开山之作”，也是我们的 “十年理想之作”。

自成立以来，OPPO 就聚集了一群以打造伟大产品为初心的理想主义者。Find 系列代表极致探索精神，曾创造出全球最薄的 Finder、革命性充电体验的 Find 7、颠覆性创新设计的 Find X，积累了全球高端旗舰的品牌资产。

旗舰手机的发展，往往伴随着唯参数论、配置论，却忽略了本质——对人的尊重。我们秉持 “科技为人，以善天下”品牌信仰，坚持以致善式创新，实现每一个用户对科技、对美、对人性的追求。

Find X3 将成为 OPPO 致善式创新的典范，为用户打造怦然心动的产品，让未来的生活更美好。Find X3 将为全球用户带来高端旗舰新可能：打破常规，解锁未来；Find X3 必将实现品牌破局，跻身全球高端旗舰第一阵营。

伙伴们，在追求美好的路上，我们从不孤单。全球用户与合作伙伴，一直都是我们的力量之源。2021 已经来临，时不我待，让我们携手奋进，迈向卓越。

新年快乐！