OPPO Reno 10 倍变焦版等开启 ColorOS 11 公测版升级招募

IT之家12月29日消息 据 OPPO 方面宣布，OPPO Reno 10 倍变焦版和 Reno Ace 两款机型现已开启 ColorOS 11 升级公测版招募活动。

此次招募机型包括：Reno 10 倍变焦版（PCCM00、PCCT00）、Reno 巴萨定制版（PCCM00）、Reno Ace（PCLM10）、Reno Ace 高达版（PCLM10）。

OPPO 方面此前表示，本月计划进行 Reno3 Pro 5G、Reno3 Pro 经典蓝定制版 5G、Reno4 SE 5G、Reno Ace、Reno Ace 高达版、Reno 10 倍变焦版、Reno 巴萨定制版、Reno3 元气版 5G、K7 的公测计划。

【申请方式】

1、请确保您的手机版本已经升级到相应版本。（版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号）

2、请在手机上点击 “设置 > 软件更新 > 右上角设置按钮 > 升级尝鲜 >升级公测”，然后根据提示进行申请。官方预计将在招募结束后 5 个工作日审核。

值得一提的是，升级公测版本尚处于开发阶段，其运行效果不像正式版本那样稳定，版本可能存在部分 Bug、耗电异常等问题。

IT之家提醒，如果您更倾向于追求手机的长期稳定使用，还请等待后续正式版本推送。