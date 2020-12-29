3999 元起，OPPO Reno5 Pro+ 今日开售：搭载 5000 万像素 IMX766 主摄

IT之家12月29日消息 本月早些时候 OPPO 正式推出了 Reno5 系列新机，上周四又推出了 “OPPO 首款超大杯”OPPO Reno5 Pro+，搭载骁龙 865 芯片，主打影像和游戏功能，预售价 3999 元起，今日 10 点正式开售。

IT之家了解到，OPPO Reno5 Pro+ 搭载了高通骁龙 865 双模 5G 处理器，最高可选 12GB+256GB，电池容量为 4500mAh ，支持 65W 超级闪充，手机薄约 7.99mm，轻约 184g，提供星河入梦和浮光夜影两种配色。

OPPO Reno5 Pro+ 拥有与索尼联合开发旗舰传感器 IMX766，可达 5000 万像素，拥有 1/1.56 英寸大底，单 1.0μm 大像素，光量对比 IMX586 提升 63.8%。

此外，IMX 766 主摄加之 1600W 像素的广角镜头、1300W 像素 5 倍混合光变长焦镜头以及 200W 像素微距镜头构成了 OPPO Reno5 Pro+ 的后置四摄系统，该机还支持 DOL-HDR 数字重叠高动态范围技术

对于游戏玩家来说，OPPO Reno5 Pro+ 拥有一块 6.5 英寸 90Hz 刷新率高感曲面屏，搭载 VC 立体液冷散热系统，支持 Hyper Boost 4.0 全新 GPA-AI 变频技术；与《和平精英》选手合作调教，消息通知秒变游戏弹幕，使用不同枪械可以体验到不同 4D 振感等。