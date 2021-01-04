华为海雀智能摄像头 Pro 1 月 5 日零点开售：2K 视频，售价 289 元起

IT之家1月4日消息 华为今日发布了海雀智能摄像头 Pro 版本，将于 1 月 5 日零点正式开售。这款摄像头将首次搭载鸿蒙 HarmonyOS，内置 32GB/64GB eMMC 存储，支持 2K 分辨率视频，搭载分布式慧眼、AI 智慧侦测 + 等功能。

海雀智能摄像头 Pro 采用了 300 万像素超感光 CMOS，F1.6 大光圈。同时图像处理器采用华为海思自研芯片，保证了通透自然的画质。官方表示，视频采用了新一代 H.265 视频编码，效率更高。摄像头支持 WDR 智能调光功能，可以自动提高动态范围，展现更多细节。同时智能 PQ 人脸技术，可以提高逆光环境下的人像表现。

功能方面，这款摄像头支持 AI 人形检测、哭声检测、移动追踪等功能，可以自动进行消息推送，分类标记人脸以及场景。此外还支持分布式多摄像头调用功能，手机视频通话时可以直接调用智能摄像头的画面，方便环境展示；多路同屏功能可以在手机上一次呈现多个摄像头的画面。

华为海雀智能摄像头 Pro 自带 3 米加长电源线，支持平放、壁装、顶装三种安装模式，云台支持 360° 水平旋转，150° 垂直调整。其中，64GB 版本支持 360° 无极旋转，不需要返回。关于配饰方面，摄像头标配黄色装饰耳朵，其它款式耳朵配饰需要单独购买。

IT之家了解到，华为海雀智能摄像头 Pro 32GB 版本型号为 GD01，64GB 版本型号为 GD02。32GB 版本目前已经在京东华为官方旗舰店开启预售，到手价 289 元。