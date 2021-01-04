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供应链：英特尔仍在推进折叠屏笔记本电脑研发，有望年底推出

2021/1/4 16:50:57 来源：TechWeb 作者：海蓝 责编：远洋
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1 月 4 日消息，据国外媒体报道，在三星、华为等厂商推出折叠屏智能手机，苹果谋划推出可折叠 iPhone 的背景下，笔记本电脑也有望采用折叠屏，芯片巨头英特尔就在推进研发折叠屏笔记本电脑。

英文媒体最新援引上游供应链的消息报道称，英特尔仍在推进折叠屏笔记本电脑的研发，相关的设备有望在今年年底上架。

值得注意的是，在去年 1 月 7 日到 10 日的 2020 年度的国际消费类电子产品展览会（CES 2020）期间，英特尔就公开展示了折叠屏笔记本电脑。

英特尔在 CES 2020 期间展示的折叠屏笔记本电脑，名为 Horseshoe Bend（马蹄弯），采用的是 OLED 屏幕，展开后的屏幕为 17 英寸，薄边框使其展开之后更像是一台大尺寸的平板电脑。

在英特尔公开展示折叠屏笔记本电脑前的 2019 年 12 月底，英文媒体曾援引上游供应链的消息报道称，在柔性面板供应不充分和支持的操作系统不成熟的问题没解决之前，英特尔不太可能在 2020 年年中之前推出折叠屏的笔记本电脑。

不过，由于英特尔目前的主要产品是芯片，还不清楚产业链消息人士透露的他们在推进研发的折叠屏笔记本电脑，是由他们推出，还是他们提供技术，由相关的合作厂商推出。

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关键词：英特尔

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