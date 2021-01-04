英特尔 11 代 i3 及以下马甲 CPU 将不支持 PCIe 4.0

IT之家1月4日消息 英特尔即将正式发布第 11 代桌面处理器，以及配套的 500 系主板芯片组。新的芯片组将全面支持 PCIe 4.0 协议，据外媒 wccftech 消息，英特尔 Z590 几款主板已经送测，每个主板最上方的 PCIe 插槽有着 PCIe 4.0 贴纸。

然而并不是所有的 11 代 CPU 都支持 PCIe 4.0。英特尔第 11 代处理器代号为 Rocker Lake，根据此前曝光的信息，将包含 i9/i7/i5/i3 系列，此外还有奔腾、赛扬系列。但是外媒表示，英特尔第 11 代 i3 及以下桌面 CPU 依旧采用上一代 Comet Lake 架构，而不是最新的 Rocket Lake-S。因此，预计只有 i9/i7/i5 系列 CPU 支持 PCIe 4.0。

IT之家此前报道，英特尔第 11 代 CPU 将沿用上一代的 LGA 1200 接口，此外 Z490 主板也将支持第 11 代 CPU。除此之外，有消息称 Z490 主板也将支持 PCIe 4.0 协议，搭配 11 代 Rocket Lake-S 桌面处理器即可开启。外媒称，以华硕为代表的主板制造商将格外重视在 Z590、Z490 主板提供硬件级 PCIe 4.0 支持。

英特尔下一代平台不仅支持 PCIe 4.0，还增添了 DDR4-3200 内存支持。新的核心显卡也带来了很大的性能提升，支持最高 4K 60fps，12bit 色深的视频编码能力，以及 AV1 视频格式的支持。英特尔 11 代桌面处理器以及 500 系主板将于 1 月 11 日 CES 消费电子展发布，IT之家将带来及时报道。